9 خطواتٍ تخلصك من التوتر والقلق وتمنحك السعادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتعرّض الإنسان خلال حياته اليوميّة إلى الكثير من الضغوطات، الأمر الذي يؤدي إلى التوتر والقلق. غير أنّ هناك العديد من الخطوات والإجراءات، التي كشف عنها خبراء، تساهم في تخفيف كل أعراض التوتر وتعمل على إعطاء الإنسان إحساساً بالسعادة.

وإليكم أبرز هذه الخطوات:

1- العلاج بالمنافسة

تعزز الألعاب التنافسية المزاج وتدعم الثقة بالنفس لدى المرضى النفسيين، وذلك بحسب دراسة اسكتلندية أجريت في العام 2017.

2- استكشاف الطبيعة

إنّ قضاء 48 ساعة فقط في الغابة والمناطق الخضراء، يساهم من تخفيف القلق والإرهاق، خصوصاً لدى النساء في منتصف العمر.

3- المشي إلى مكان العمل

التوجه إلى مكان العمل سيراً على الأقدام يخفف من خطر الإكتئاب، في حين أنّ قيادة السيارة لأكثر من 90 دقيقة أو أكثر وسط الإزدحام، يزيد من خطر القلق والإجهاد.

4- خبز وإعداد الحلويات والأطعمة

إنّ إعداد الحلوى أو العشاء لأفراد الأسرة يساهم في زيادة السعادة، وذلك وفقاً لدراسة أجريت على 650 شخصاً في أستراليا.

5- تربية الحيوانات

كشفت دراسة في الطب النفسي أنّ مالكي الحيوانات الأليفة لديهم طفرة في النشاط العصبي المتعلق بالسعادة، ويعود ذلك إلى الأوكسيتوسين "هرمون الحب"، الذي يعزز الترابط العاطفي والشعور بالسعادة.

6- الاستماع إلى الموسيقى

تساهم الموسيقى في إطلاق "هرمون المكافأة" بالدماغ، المعروف باسم الدوبامين، الأمر الذي يساهم في الشعور بالاسترخاء والسعادة.

7- الحياكة تقتل التوتر

إنّ الحياكة لمرتين في الأسبوع، تساهم في تخفيف حدة التوتر وانخفاض المزاج والقلق، وفقاً لنتائج دراسة شملت 15 ألف شخص.

8- تجربة ممارسات "تجديد الطاقة"

تحمل الأنشطة الترفيهية الممتعة الفعالية نفسها للعلاج النفسي أو الأدوية، خصوصاً إذا كانت تتضمن تمارين رياضية. ووفقاً لباحثي معهد كوليدج - لندن فإنّ هذه الأنشطة تولد موجة من الخلايا العصبية الجديدة في منطقة قرن آمون، منطقة الدماغ المسؤولة عن الانفعال.

9- الزراعة

كشفت الدراسات أن أعمال الزراعة تقلل أفكار الانتحار لدى من يعانون من الاكتئاب بنسبة 20%.

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