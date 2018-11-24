خبرٌ سار للرجال.. الفواكه والخضراوات تحمي ذاكرتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نتائج دراسة طبية جديدة أنّ "تناول المزيد من الخضراوات والفواكه يحمي الذاكرة من الضعف والتدهور مع التقدم في العُمُر". وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة "هارفرد" ونشرت في دورية "نيورولجي"، فإنّ "نتائج الأبحاث أظهرت أن أفضل الأطعمة للوقاية من الخرف هي الخضراوات الورقية الخضراء، والفواكه البرتقالية والحمراء، وعائلة التوت والفراولة".

وخلال دراستهم، قام الباحثون بتتبع البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 27 ألف رجل على مدى 26 عاماً بين عامي 1986 و2002، وتم تسجيل البيانات كل 4 سنوات طوال فترة البحث.

إلاّ أن الملفت في نتائج البحث الامر الذي يتعلق بالرجل، حيث كشفت المعطيات أن تناول الأخير لكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وعصير البرتقال، يوفر حماية جيدة لذاكراته من التدهور بعد سن الـ60".

وفي هذا الإطار، فقد وجد الباحثون أنّ "الرجال الذين تناولوا 6 حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، انخفضت نسبة تعرضهم لضعف الذاكرة بنسبة 34% مقارنة بمن تناولوا حصتين". أمّا من يتناول عصير البرتقال يومياً، فقد انخفضت نسبة ضعف الذاكرة لديه بنسبة 47%.

مصدر الصورة: Livestrong.com

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