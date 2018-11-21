علماء يطورن فيروس يدمر الخلايا السرطانية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استطاع علماء بريطانيون من تطوير فيروس "إنادينوتوسيريف" المعدل وراثياً لمهاجمة الخلايا السرطانية فقط، وتجنب الخلايا السليمة.

ويهاجم الفيروس خلايا "كارسينوما" السرطانية، وهي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، والتي عادة ما تصيب الكبد والكلى، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما ذكر البروفيسور كيري فيشر من قسم الأورام بجامعة "أكسفورد"، الباحث الرئيسي في الدراسة: "حتى عندما تقتل معظم الخلايا السرطانية في الكارسينوما، يمكن أن تحمي الخلايا الليفية الخلايا السرطانية المتبقية، وتساعدها على التعافي مرة أخرى والانتشار مجدداً".

وأضاف "حتى وقتنا الحالي، لم تكن هناك أي طريقة لقتل كل الخلايا السرطانية والليفية التي تحميها في الوقت نفسه، دون الإضرار ببقية الجسم".

وتابع "الفيروس الجديد يستهدف الخلايا الليفية الحامية لخلايا السرطان في الوقت نفسه أثناء قتله للخلايا السرطانية، ما يجعله فعالاً في تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الغزو السرطاني".

وتم اختبار الفيروس على عينات من السرطانات في البشر والفئران، فيما ستبدأ الاختبارات على المرضى المصابين بسرطان "كارسينوما" مع بداية 2019.

اقرأ المزيد:

لماذا تسبب التكنولوجيا الإرهاق والضغط للموظفين؟ (دراسة)