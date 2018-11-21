دراسة تكشف العنب يكافح سرطان البنكرياس

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن العنب يحتوي على مركب طبيعي يمكن أن يوقف نمو وانتشار خلايا سرطان البنكرياس، ويعد هام لتطويرعلاج فعال للمرض.

وأوضح باحثون ألمانيون من معهد الكيمياء العضوية جامعة فورتسبورج الألمانية: " أن خلايا سرطان البنكرياس تتكاثر بقوة شديدة، حيث تستنزف المغذيات والأكسجين في منطقة الورم، فإن الخلايا السرطانية في البنكرياس تبقى على قيد الحياة من خلال تنشيط مسار إشارات تدعى (Akt / mTOR) لذلك يبحث العلماء عن مركبات طبيعية ذات خصائص تعطل هذا المسار مثل العنب .

ونجح العلماء في تحديد بعض المركبات العضوية الطبيعية، التي تمتلك إمكانات مضادة للخلايا السرطانية، وعثروا عليها في العنب الذي تمت زراعته في الغابات المطيرة بالكونغو، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية "Journal of Natural Products" العلمية.

وعزل الفريق مركبا موجودا في العنب يسمى "Ancistrolikokine E3"، واكتشفوا أنه يستهدف بشكل فعال خلايا سرطان البنكرياس في المختبر، وأكدوا أن هذا المركب يمنع هجرة وانتشار الخلايا السرطانية في الاختبارات المعملية، ما يوحي بأن المركب يمكن أن يساعد في منع تشكل ورم خبيث لدى المرضى.

وقال البروفيسور غيرهارد برينجمان، قائد فريق البحث، إن المركب الذي تم عزله من العنب يمكن أن يكون واعداً لتطوير أدوية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس.





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