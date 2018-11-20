متى نحتاج لتناول الحديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

يحرص العديد من الأشخاص على تناول فيتامينات الحديد بشكل عشوائي خاصة أنها متوفرة بالصيدليات والمراكز الصحية ويمكن الحصول عليها دون وصفة طبية ولكن هناك حالات معينة يجب علينا تناول فيتامينات الحديد بانتظام والا ستكون مضرة .

-يعمل الحديد على انتاج خلايا الدم الحمراء

- والتي من مهامها تغذية كافة انحاء الجسم بالأوكسجين

-أشار أخصائيون إلى أن هناك فئة معينة عليهم المداومة على حبوب الحديد

- كمرضى فقر الدم الناتج عن الحديد

- حيث يقل انتاج أجسامهم للخلايا الحمراء

-وبالتالي تقل كميات الأوكسجين التي تصل لخلايا الجسم

-المرأة في فترة الدورة الشهرية

- من المحتمل ان تصاب بفقر الدم بسبب النزيف الحاد

- وينصح في هذه الحالة تناولها لفيتامينات الحديد

-المرأة الحامل تحتاج لكمية أكثر من الطبيعي من الحديد

-ويجب ان تتناول فيتامينات الحديد بانتظام

-الأطفال منذ الولادة لبلوغهم الستة أشهر

-يحتاجون الى جرعة يومية من الحديد

-وذلك لفقدانهم الحديد المكتسب من الرحم عند بلوغهم الستة أشهر

- نوه الأطباء إلى ان هناك حالات خاصة

- يجب عليهم الالتزام بفيتامينات الحديد

- كالأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام

- والأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى بشكل دوري

- والمصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة

- يجب تجنب تناول حبوب الحديد

- للأشخاص المصابين باكتناز الحديد

- والأشخاص فوق عمر ال 50 والذين يتبعون حمية غنية بالحديد

- من مضاعفات تناول الحديد من دون حاجة الإمساك ولغثيان

يحرص الكثير منا على تناول حبوب الحديد من تلقاء نفسهم ودون الرجوع لطبيب مختص متجاهلين ما إذا كان تناول هذه الفيتامينات ضروري أو له أي آثار جانبية

ومن فوائد الحديد للجسم أنه يعمل على انتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء يومياً والتي من تغذية كافة أجزاء الجسم بالأوكسجين، أيضاً للحديد مساهمة ضرورية جداً في تحويل العناصر الغذائية الى طاقة

يحتاج الجسم للحديد بشكل خاص للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، وأهمها إنتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء يوميا، والتي تتكفل بحمل الأكسجين إلى كافة أجزاء الجسم.

ولكن أكد أخصائيون أن هناك حالة معينة هم من عليهم المداومة على تناول حبوب فيتامين الحديد ومنها.

فقر الدم أو مايسمى بفقر الدم الناتج عن الحديد وفي هذه الحالة تنخفض نسبة الحديد في الدم مما ينتج عنه أن كميات الاكسجين التي تصل للخلايا تقل بسبب نقص الخلايا الحمراء.

وأيضاً المرآة في فترة الطمث حيت من المحتمل ان تتسبب الدورة الشهرية بفقر دم وذلك بسبب النزيف الحاد مما يتحتم عليها تناول فيتامينات الحديد.

بالإضافة الى ذلك أيضاً من الضروري على المرآة الحامل تناول فيتامينات الحديد بانتظام وذلك لحاجة الحوامل بشكل عام لكميات أكبر من الطبيعي لفيتامين الحديد.

وبالنسبة للأطفال فإن الطفل منذ الولادة وحتى بلوغه الشهر السادس يحتاج الى جرعة يومية من الحديد وعود ذلك الى ان مخزون الطفل من الحديد الذي حصل عليه من رحم الأم ينتهي خلال الستة أشهر الأولى بسبب نمو الطفل.

وهناك أيضا حالات أخرى ينصح الأخصائيون بتناولهم لمكملات الحديد كالأشخاص الملتزمون بممارسة الرياضة والذين يحتاجون الى غسيل الكلى من فترة لأخرى والمصابون بقصور الانتباه وفرط الحركة

ويفضل تجنب تناول حبوب الحديد للمصابين بمرض اكتناز الحديد، والأشخاص فوق عمر 50 عاما، لأن احتياجاتهم من الحديد تكون أقل، وكذلك الذين يتبعون حمية غذائية غنية بالحديد.