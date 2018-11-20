خضار وفواكه تقي من هشاشة العظام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت تقارير صحية عن التغذية أن التناول المنتظم للخضار مثل الخس والسبانخ والبقدونس والملفوف والقرنبيط والبروكلي يمنع من الإصابة بهشاشة العظام.



وأوضح تقرير أعده موقع feed and nutrition أن فاكهة الليمون والحليب والشاي الأخضر و الشوفان تقوي صحة العظام وتحسن نشاطها , وتقي من هشاشة العظام الذي يصيب أكثر من مليوني شخص سنويا حول العالم.

ويعد العلاج الوقائي أفضل طريقة للتعامل مع هذا المرض، هذا إلى جانب الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة التي تقوي العظام، كما في القائمة التالية التي نشرها موقع "فيت آند نيوتريشن".

و تحتوي هذه الفواكه والخار على مستويات عالية من المغنيسيوم وفيتامين (ك) وحمض الفوليك وفيتامين (ب 6) والكالسيوم، وهي مكونات حاسمة لبناء العظام وإعطائها قوة, كما تضم البورون وهي تساعد في اصلاح الأنسجة الممزقة التي تحيط بالعظام أيضا.

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