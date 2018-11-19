أطعمة تساعد في الحفاظ على الوزن
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)
كشف علماء كلية الطب بجامعة هارفرد وخبراء مستشفى الأطفال في بوسطن النقاب عن نتائج دراسة تفيد بأن تناول المواد الغذائية الخالية من السكريات والحبوب المعالجة تساهم وبشكل ملحوظ في الحفاظ على وزن صحي
كما أكد العلماء أن هذه المواد الغذائية تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة وذلك حسبما أفاد موقع MedicalXpress
كما أشار الخبراء إلى أنه من الضروري الاهتمام الفائق بنوعية المواد الغذائية المختارة أثناء تناول الوجبات ، لذلك ينصحون الباحثون بتناول الدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الحبوب الكاملة والخضروات بدلا من الكربوهيدرات المعالجة.
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