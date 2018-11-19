هل تعلم؟.. الدماغ البشري يمتلك زر حذف للأشياء غير الهامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصلت دراسة أجراها مختصون إلى قدرة العقل البشري على حذف الأِشياء غير المهمة في حياة الإنسان. وكشفت الدراسة عن قدرة الخلايا الدبقية في دماغ الإنسان على حذف الأشياء غير المهمة، إضافة إلى وظيفتها الأساسية الكامنة بتعزيز الاتصالات العصبية بين خلايا الدماغ البشري.

الدراسة التي نشرتها مجلة "فاست كومباني" الأمريكية، أكدت أن الخلايا الدبقية تعمل على تحطيم الدوائر العصبية غير الهامة، عبر استبدالها بما هو أهم.

ولتوضيح صورة عمل الخلايا العصبية بشكل أوضح، تعمل تلك الخلايا على إطلاق شرارة لتصنع شبكة، وهذا يعني أنه كلما قمت بتشغيل الدائرة العصبية في الدماغ فإنها تصبح اقوى، وهذا هو السبب الذي يجعلك تتمرس في جانب معين عند ممارستك لمهام بشكل متكرر.

مؤخراً اتضح أن القدرة على التعلم هي أكثر من مجرد بناء وتعزيز الروابط العصبية، والأهم من ذلك هو قدرتنا على كسر الروابط القديمة حيث تدعى هذه العملية “تشذيب متشابك.”

عقلك حديقة

تخيل عقلك حديقة، لكن بدلا من تخيل الأزهار والفواكه والخضروات عليك ان تتخيل الاتصالات المشبكية بين الخلايا العصبية. وهذه الاتصالات هي الناقلات العصبية مثل الدوبامين.

“الخلايا الدبقية” هي الحديقة الخاصة بك في الدماغ التي تعمل على تسريع الإشارات بين الخلايا العصبية، لكن الخلايا الدبقية الأخرى هي مزيلات للنفايات، إذ أنها تزيل الأعشاب الضارة أو ما يقبلها بالأشياء غير المهمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، كيف تعرف الخلايا الدبقية المواد التي يجب ازالتها؟

تمكن الباحثون من إجلاء بعض الغموض عن ذلك، بتأكيدهم أن الخلايا الدبقية تستطيع تمييز المواد الضارة من خلال وجود بعض البروتينات ومن اهمها C1q، وعندما تكتشف الخلايا الدبقية تلك العلامة تقوم بتدميرها.

النوم سلاح الدماغ الفعال

يشكل النوم أحد أهم الأسلحة الفعالة لبناء مهارات جديدة في الدماغ البشري، فعندما لاتتمكن من النوم بما فيه الكفاية في وقت تتلقى فيه كمية كبيرة من المعلومات، فإن الدماغ يبني الاتصالات ولكنها تكون غير فعالة.

وعند النوم بشكل كاف فإن الدماغ يبسط المعلومات التي يتلقاها وينظمها ويزيل الاتصالات غير المهمة، وبالتالي فإن الدماغ ينظف نفسه بنفسه، عبر تقلص نحو 60٪ من خلايا الدماغ لإفساح المجال للخلايا الدبقية بإزالة النفايات وتقليم نقاط الاشتباك العصبي.

زر الحذف في دماغك

إحدى أهم النتائج التي أشارت إليها الدراسة، تكمن بامتلاك الإنسان زر حذف للأشياء غير الهامة، ويكون ذلك بتعويد نفسك على تجاهل الأشياء والأحداث غير الهامة أو التي تسبب لك قلقاً مبالغاً فيه، إذ يقوم العقل في هذه الحالة أثناء نومك باقتلاع المشابك العصبية غير المهمة والتي نجحت بتجنب التفكير قبل نومك، ليقوم بتعزيز أو إنشاء دوائر عصبية جديدة تمثل أهمية أكثر لك ولحياتك اليومية.

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