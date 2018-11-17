خلال الخريف.. 5 أطعمة تكافح إصابتك بعدوى شائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون خلال فترات الخريف والشتاء من نزلات البرد، وذلك بسبب التقلبات في الطقس خلال هذه الفترة. وطبياً، فإن نزلة البرد هي إصابة فيروسية للجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ومرض معدٍ ينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق الاتصال بإفرازات الشخص المصاب أو عن طريق التعرض لرذاذ العطس. وبحسب الدراسات الطبية، فإنّ "الطفل يصاب بالبرد من 3 إلى 8 مرات في السنة، بينما يبلغ المعدل لدى الكبار من 2 إلى 4 مرات".

ولذلك، فإنّ على كل فردٍ أن يعمد إلى اتخاذ إجراءات وقائية تجنبه نزلات البرد وتخفف من شدة أعراضها، وهي على النحو التالي:

"فيتامين سي":

يشدد الأطباء على تناول 5 إلى 6 أكواب من الفاكهة والخضار يومياً، نظراً لغناها بـ"الفيتامين سي". وللحصول على كملية كبيرة منه، فينبغي تناول الحمضيات، الفلفل الأحمر والأخضر، الفراولة، التفاح، البروكلي، البندورة، البطاطا.

الأطعمة الحارة:

تعمل الأطعمة الحارة على تعزيز جهاز المناعة في الجسم، كما تساهم في تخفيف أعراض نزلات البرد.

الشوربة:

الحل الأنسب والأمثل لمكافحة نزلات البرد هو تناول الشوربة، لاسيما الدجاج منها. تشير الدراسات الطبية إلى أنّ "الشوربة تحوي على مضادات لبكتيريا البرد، وتساهم في تخفيف أعراضها"

الزنك: وهو من المعادن التي تقوّي المناعة وموجود في المأكولات البحرية، والكاجو والأناناس، وبذور اليقطين (اللب الأبيض).

الشاي الدافئ:

إن تناول الشاي الدافئ يساهم في مكافحة نزلات البرد، إذ إنّ استنشاق البخار يخفّف الاحتقان، في حين شرب السوائل يلطّف الحلق ويبقيه رطباً.

الثوم:

إنّ تناول حبوب الثوم كمكمل غذائي يمكن أن يساعد في منع نزلات البرد وكذلك تقصير مدّتها. كذلك، يساعد الثوم في إضافة نكهة خاصة إلى وجبات الطعام عند انسداد الأنف مما يجعل طعم الأكل ألطف.

مصدر الصورة: Vesti.bg

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