7 نصائح ستساعدك في القضاء على سمنة طفلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عندما يكون الطفل بديناً تكثر مشاكله ، فبغض النظر عن المشاكل الصحية المعروفة ، يعاني الأطفال المصابون بالسمنة من التمييز والتنمر أكثر من غيرهم ، ما يؤثر بشكل سلبي على ثقتهم بأنفسهم ، وبالتالي على شخصيتهم .. لذا يقدم لك المستشارون الأسريون هذه الـ7 نصائح لتساعدك على القضاء على سمنة طفلك ..



1 - تأكدي من عدم وجود مشكلات نفسية لدى الطفل، فإذا كانت زيادة الوزن لديه مفاجئة وفي فترة معينة، مثلاً كانت هناك مشكلات أسرية أو مشكلات في المدرسة، وفاة أحد من أفراد الأسرة، فالأغلب أنها مشكلة نفسية ويحتاج طفلك الذهاب إلى اختصاصي نفسي.



2 - نظمي غذاءه بالتعاون مع اختصاصي تغذية مع مراعاة عمره، فلا تخفضي وزنه في مرحلة الطفولة المبكرة.



3 - حددي ساعات لجلوسه أمام التلفاز والأجهزة، ورافقيه في رياضة المشي ومن الممكن اللعب معه في الحديقة فهذا يزيد من نشاطه ويزيد من قوة علاقتكما .



4 - اعطيه بدل السكريات الفواكه الطازجة والمجففة، ويمكن إعطاؤه الحلويات بكميات قليلة وقطع صغيرة حتى لا يتناولها سراً، وقدمي له الأطباق بطريقة طفولية مبتكرة.



5 -لا تكافئيه بالطعام أو الحلويات.



6 - اجعليه يرافقك عند شراء الأغذية الصحية أو اجعليه يشاهدك وأنتِ تحضرينها وخذي رأيه في طريقة التقديم، واساليه عن الوجبات التي يحبها.



7 - يجب معرفة الطعام الذي يتناوله في المدرسة، كذلك من الممكن إعداد وجبة الفطور والوجبة الخفيفة من المنزل وإعطاؤها له عند ذهابه للمدرسة.

اقرأ أيضاً :

أدمغة الرضّع هي الأفضل لتعلم لغتين معاً

هل القيلولة ضرورية لذاكرة الأطفال؟