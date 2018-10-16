علماء أمريكيون من إكتشاف الخلايا المسؤولة عن الشيخوخة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



وضع علماء أميركيون أيديهم على واحد من أهم أسرار الحياة، حيث اكتشفوا الخلايا المسؤولة عن الشيخوخة ,ويمكن التحكم بها ليبدو الإنسان أكثر شباباً وأقل هرماً بعد أن يبلغ من الكبر عتياً.

تمكن علماء أمريكيون من إكتشاف الخلايا المسؤولة عن الشيخوخة والتي يمكن عبر التحكم بها, أن يعيش الإنسان لمدة أطول،وبحسب الدراسة الطبية التي أجراها علماء في معهد " أمريكي للبحوث فقد تمكنوا من تحديد عنصر يتوافر في الفواكه عموماً وهو العنصر المسؤول عن تلوينها، وهو ذاته يمكن أن يؤدي إلى تقليل الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان.

وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إن العنصر المسمى (FISETIN) يمكن أن يزيد من عمر الانسان مدة تصل إلى 10% تقريباً، كما أنه يقلل من مظاهر الشيخوخة التي تصيب الإنسان في المراحل المتقدمة من عمره.

كما وجدت الدراسة أيضا أن خلايا الشيخوخة عندما تتراكم في الجسم فإنها يمكن أن تسبب التهابات وتطلق بعض الأنزيمات التي تتحلل في الأنسجة، بما يؤدي لاحقاً الى إصابة الجسم بالأضرار والتلف.

وقالت رئيسة الفريق البحثي: "نبحث عن عقاقير يمكن أن تقتل هذه الخلايا الضارة عندما تصل إلى مستويات مرتفعة في جسم الإنسان، حيث تسبب أضراراً أو تؤدي إلى تسميم أجسامنا".

أما الباحث المشارك في هذه الدراسة فيؤكد أن "التجارب على الفئران أظهرت أن المادة التي تم اكتشافها في الفواكه يمكن أن تؤدي إلى إطالة العمر وتحسين الحالة الصحية بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة".

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