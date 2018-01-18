البديل الأمثل لتجنب الجراحة فى المفاصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

حُقَن "الأسـمنت العظمي" يعد خياراً فعالاً في علاج آلام و إلتهاب المفصل الخفيف؛ ويعد البديل الأمثل لتجنب جراحات المفاصل.



كشف فريق من الباحثين في جامعة أمريكية أن حقن مادة "الأسـمنت العظمي" القائم على الكالسيوم في عظام عدد من مرضى المفاصل، ومفصل الفخذ، يساعدهم على ترك اللجوء إلى الخيار الجراحي لاستبدال المفصل.



وقال دكتور تابع للجامعة: "إنه عند حقن الأسمنت الفوسفاتي الغني بالكالسيوم، يتدفق إلى الجزء الإسفنجي الداخلي للعظام، ليملأ الفراغات الدقيقة وغيرها من المناطق المتضررة، ليغلفها بطبقة جديدة تتصلب في غضون 10 دقائق فقط، لتصبح فيما بعد جزءا من عملية الشفاء الطبيعية في الجسم، لتكمل المناطق التالفة في المفاصل. وأضاف أيضا أن هذا الإجراء، كان متاحا لسنوات للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الركبة، والآن بات من الممكن تجربته على آلام ومشكلات مفصل الفخذ أيضا للاستفادة منه".

وينطوي هذا الاتجاه العلاجي على إحداث شق أصغر من الشق الذي يجريه الجراح عند استبدال المفصل، وهو ما يعني تدني مخاطر العدوى وسرعة الشفاء بأقل آثار جانبية ممكنة متعلقة بالبقاء لفترات طويلة في الفراش.



وتستخدم تقنية "الأسمنت العظمي" في نطاق طبي ضيق مثل حالات التهاب المفصل الخفيف.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من التهاب كبير في المفاصل وتآكل وتلف في الغضاريف والأربطة لن يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من هذه التقنية العلاجية الجديدة.



من دبي عبر الهاتف دكتور عصام مارديني اخصائي جراحة العظام و المفاصل

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