شاشات الهواتف الذكية تؤخر التعبير اللفظي لأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )



يعد تاخر الكلام عند الأطفال مشكلة تقلق الأهالي، وهي باتت منتشرة مؤخراً بشكل ملحوظ ، وما بين سؤال الأطباء والبحث عن الأسباب يبقى الأهالي في حيرة عن سبب هذا التأخر ، فإذا كنت أماً قلقة من تأخر طفلك في الكلام .. إليك هذه الدراسة الحديثة التي ربما تخبرك السبب.

فكّري مرتين قبل أن تعطي طفلك الصغير هاتف محمول أو جهاز لوحي، فوفقا لآخر الدراسات الطبية تبين أن هذه الأجهزة تسبب العديد من المشاكل الصحية للطفل وتأخر النطق عند الرضع، وأظهرت أبحاث جديدة أجرتها جامعة تورنتو وقدمت في اجتماع جمعيات أكاديمية طب الأطفال، أن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة إلكترونية، يزيد من خطر تأخر الكلام واللغة التعبيرية.



وشارك في الدراسة ما يقرب من 900 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، وطُلب من أولياء الأمور الإبلاغ عن متوسط الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الشاشة، ثم قام الباحثون بتقييم التطور اللغوي للمتطوعين الصغار باستخدام مقاييس متخصصة، ووجد الباحثون أنه في كل 30 دقيقة من الوقت على الشاشة، 49٪ من الأطفال تزيد لديهم خطر تأخر التعبيرات اللفظية.

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