"خلي البدر يطلع شهر".. حملة لمقاطعة المكياج في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

بهدف التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط لأدوات التجميل أطلقت منظمة "الباحثون السوريون"، مؤخرا، حملة لمقاطعة الفتيات العربيات للمكياج لمدة 30 يوما تحت مسمى "خلي البدر يطلع شهر".



ودعت المنظمة الفتيات للمشاركة في هذه الحملة وذلك بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز الجمال الطبيعي في المجتمعات العربية.



ونشرت المنظمة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “كوني من المشاركات مع منظمة “الباحثون السوريون” في حملة #no_makeup_january؛ بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي.. #خلي_البدر_يطلع_شهر”.



وتفاعل مع الحملة الآلاف من الفتيات، فمنهم من أيدها ومنهم من عارضها ومنهم من سخر منها.





يذكر أن منظمة “الباحثون السوريون” هي شبكة علمية المبدأ متوجهة للفرد والمجتمع العربي. أُطلقت بالتعاون بين مجموعة من الأكاديميين في سورية والخارج لرفع المستوى العلمي والأكاديمي في المجتمع السوري خصوصاً والعربي.

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