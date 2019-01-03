جدار نسوي ضد التمييز بين الجنسين في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكلت ملايين النساء في جنوب الهند "جدارا نسويا" امتد لمسافة تزيد على 600 كيلومتر عبر الطرق السريعة، احتجاجا على التمييز بين الجنسين.

وشهدت ولاية كيرالا تنظيم سلسلة بشرية ضد المتظاهرين المحافظين الذين مَنعوا دخول الفتيات البالغات إلى معبد سابا ريمالا ، أحد أكبر المواقع المقدسة لدى الهندوس في العالم، في تحدٍ لحُكم صدر مؤخراً عن محكمة الهند العليا.

قال الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، الذي يحكم ولاية كيرالا، إن احتجاج الثلاثاء استقطب نحو 5.5 ملايين امرأة.

منعت النساء من دخول المعبد رغم قرار المحكمة في سبتمبر الماضي برفع الحظر الذي يمنع الإناث بين سن 10 الى 50 عاما من أداء الصلوات داخل المعبد.

كان الحظر غير رسمي لسنوات، وأصبح قانونيا في عام 1972، وأكدت المحكمة على أهمية المساواة بغض النظر عن العمر والجنس.

غير أن إدارة المعبد والمتظاهرين قالوا إن طبيعة إله المعبد، اللورد أييابا، محمية بحكم الهند الدنيوي.

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