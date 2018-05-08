دراسة أمريكية تجيب عن سؤال: هل النساء "نكديات"؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لطالما وصف كثير من الرجال النساء بأنهن "نِكديات"، في الوقت الذي ترفض النساء إلصاق هذا التوصيف بهن. وتستمر حالة الجدال بين الجنسين على هذا المستوى، لتأتي دراسة حديثة لتؤكد أن نشاط المخ عند المرأة يفوق نشاطه عند الرجال، وهذا ما يخلق لديهن إحساساً بالتعب والإرهاق، وبالتالي يُغير من نفسياتهن تجاه الآخرين.

إلى ذلك، كشفت دراسة أمريكية أجراها معهد Amen Clinics الأميركي واعتمدت على تصوير المخ ومقارنة نحو 64 ألف صورة مقطعية بين الرجل والمرأة، أن مخ المرأة يعتبر أكثر نشاطاً من مخ الرجل في مناطق عدة، وهو السبب الذي يفرز شعوراً بالتعب والأرق لدى النساء عامةً.

الدراسة التي نشرها موقع "بيزنس انسايدر" خلصت إلى أن مخ المرأة ينشط أكثر من مخ الرجل في منطقة قشرة الفص الأمامي، وهو المسؤول عن التركيز والتحكم بردود الفعل والمزاج، وهو ما يفسر أن المرأة تملك حساسية أعلى من الرجل، قد تنعكس سلباً أحياناً على تصرفاتها.

ومن جهة أخرى، نشر موقع "فيسيولوجي توداي" الأميركي تقريراً جاء فيه أن "النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال، بنحو الضعف، بخاصة في أميركا"، معتبراً أن ذلك يظهر بشكل واضح في سن البلوغ، نتيجة الفترة الانتقالية التي تمر بها المرأة بعد هذه السن، إضافة إلى زيادة الضغط عليها على مختلف المستويات.



وفي استفتاء أجرته صفحة إحصاءات عربية عبر "تويتر" على سؤال: "هل النساء نكديات؟"، أظهرت النتيجة أن 38 في المئة وافقوا على أنهن كذلك، فيما صوّت 62 في المئة على عكس ذلك.

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