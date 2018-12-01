بالأسماء.. إليكم النسوة الأكثر نفوذا وإلهاما عالميا في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مبادرة "BBC" لـ100 امرأة، قائمتها لعام 2018 المتضمنة أسماء 100 امرأة الأكثر تأثيراً والهاماً من كلّ أنحاء العالم. وتتراوح أعمار هؤلاء النساء المشمولات في القائمة بين 15 و 94 عاماً، منهنّ الزعيمات والرائدات وبطلات من الحياة اليومية.

وإليكم قائمة هؤلاء النسوة بحسب ما نشرتها "BBC":

1- أبيسوي أجايي-أكينفولارين - 33 عاما، رائدة أعمال في مجال التأثير الاجتماعي، نيجيريا.

أسست أبيسوي مجموعة GirlsCoding، وهي جماعة غير حكومية تضطلع بتعليم الفتيات علم كتابة وتصميم وبناء مواقع إلكترونية تسهم في حل المشاكل في مجتمعاتهن.

2- إسراء الشافعي - 32 عاما، المديرة التنفيذية لجماعة مجال ( Majal.org- البحرين).

سبق لإسراء أن أسست العديد من المنابر الرقمية لكي تمنح صوتا للمهمشين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

3- سفيتلانا ألكسييفا - 18 عاما، عارضة، روسيا.

نجت سفيتلانا من حريق أتى على نصف جسدها تقريبا، وتعمل الآن لمساعدة أولئك الذين يعانون من آثار الحرائق لكي ينظروا إلى أجسادهم بشكل ايجابي.

4- ليزت ألفونسو - 51 عاما، مخرجة ومصممة رقصات، كوبا.

أسست ليزت فرقة رقص معروفة على النطاق العالمي، تعتمد الدمج بين عدة تقاليد وحضارات وأدت رقصاتها في المئات من المدن حول العالم.

5- نيمكو علي - 35 عاما، كاتبة وناشطة، أرض الصومال.

نيمكو من الناشطات ضد ختان الإناث وحائزة على جوائز دولية في هذا المجال.

6- أيزابيل ألليندي - 76 عاما، كاتبة، بيرو.

تعد إيزابيل التي ولدت في بيرو لأبوين تشيليين أوسع الكتاب باللغة الإسبانية قراءة في العالم، فقد بيعت من كتبها أكثر من 70 مليون نسخة بـ 42 لغة مختلفة.

7- بشرى يحيى المتوكل - 49 عاما، فنانة، ومصورة فووتوغرافية وناشطة، اليمن.

بشرى أول مصورة فوتوغرافية محترفة في اليمن، نشرت صورها في العديد من المطبوعات العالمية وتعرض أعمالها في المتحف البريطاني.

8- ألينا أنيسيموفا - 19 عاما، طالبة برمجة، قرغيزستان.

تقود ألينا مدرسة الفتيات القرغيزيات للفضاء، التي تهدف إلى إطلاق أول قمر اصطناعي قرغيزي إلى الفضاء الخارجي.

9- فرانسيس آرنولد - 62 عاما، استاذة في مجال الهندسة الكيمياوية والهندسة الحيوية والكيمياء العضوية، الولايات المتحدة.

فرانسيس حائزة على جائزة نوبل للكيمياء في عام 2018، وتستخدم العديد من المختبرات انجازاتها في مجال الأنزيمات في مجالات كثيرة من الأدوية المتطورة إلى الوقود الحيوي إلى منظفات الملابس.

10- أوما ديفي بادي - 54 عاما، نائبة في البرلمان، نيبال.

تنحدر أوما من طبقة بادي، احدى الطبقات التي تعد من الطبقات "المنبوذة" في نيبال، وهي تعمل لتغيير هذه النظرة.

11- جوديث بالكازار - 65 عاما، مصممة أزياء متقاعدة، بريطانيا.

أدارت جوديث عدة شركات للأزياء قبل أن قامت مشاركة بتأسيس شركة غيغل نيكرز التي تنتج ملابس داخلية مخصصة للنسوة اللواتي يعانين من سلس البول.

12- سيندي آرليت كونتريراس باوتيستا - 28 عاما، محامية، بيرو.

أصبحت آرليت واجهة لحركة ( NiUnaMenos- (أي ولا امرأة أقل-، وهي حركة شكلت لمواجهة العنف المنزلي في بيرو، وذلك عقب انتشار شريط يبين اعتداء صديقها عليها انتشارا واسعا.

13- ليلى بيليالوفا - 61 عاما، محاضرة جامعية، أوزبكستان.

ليلى محاضرة جامعية تعمل من أجل الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية في أزبكستان وحماية الطيور بما فيها الطيور الكاسرة.

14- أناليا بورتز - 51 عاما، طبيبة وحاخامة وخبيرة في الاخلاقيات البيولوجية، الأرجنتين.

مجال اختصاص أناليا العلاج الشمولي للنسوة اللائي يعانين من العقم.

15- فيالوفاني برون - 35 عاما، ربانة يخوت، ساموا.

فيالوفاني أول امرأة من ساموا ومن منطقة المحيط الهادئ تتبوأ منصب ربانة يخوت، وهي تشرف على زورق تقليدي من الطراز الذي يستخدمه سكان المنطقة للتنقل بين جزرها.

16- رنين بخاري - 31 عاما، أمينة متحف ومديرة تواصل اجتماعي، السعودية.

تعمل رنين أمينة متحف ومستشارة أعمال فنية، كما تعمل في شركة التصاميم التي تملكها أسرتها.

17- جوي بولامويني - 28 عاما، فنانة وباحثة في مجال الذكاء الإصطناعي، كندا.

توصف جوي بأنها "شاعرة شفرة رقمية"، إذ تستخدم الفن والبحوث للتوعية عن التأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي.

18- بربارا بيرتون - 62 عاما، رئيسة مجلس ادارة شركة ( (BehindBras بريطانيا.

أسست بربارا شركتها المتخصصة في تنمية قدرات ومواهب النسوة خريجات السجون وأعدادهن للعمل في مجال الأزياء، وذلك عقب فترة قضتها في السجن في أواخر الخمسينيات من عمرها.

19- تامارا تشيريمنوفا - 62 عاما، مؤلفة، روسيا.

تامارا مصابة بالشلل الدماغي، وهي مؤلفة لقصص الحوريات والجن مما أكسبها لقب "قاصة سيبيريا."

20- تشيلسي كلينتون - نائبة مدير مؤسسة كلينتون، الولايات المتحدة.

تشيلسي، مؤلفة عدد من الكتب، وتعمل نائبة لرئيس مؤسسة كلينتون ومسؤولة عن عدد من المبادرات بما فيها تلك التي تساعد في تمكين جيل جديد من القادة.

21- ستيسي كانينغهام - 44 عاما، رئيسة مجموعة سوق نيويورك للأسهم، الولايات المتحدة.

ستيسي هي الرئيسة الـ 67 لسوق نيويورك للأسهم المالية، وهي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ الشركة الذي يعود إلى 226 سنة.

22- جيني ديفيدسون - 50 عاما، المديرة التنفيذية لجماعة (Placer Stand Up) - الولايات المتحدة الأمريكية.

مجال نشاط جيني هو مساعدة الناجيات من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر، وتدير ملجأ يؤوي الناجيات وحيواناتهن الأليفة.

23- آشا دي فوس - 39 عاما، عالمة أحياء بحرية، سري لانكا.

تعمل آشا في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، ويهدف عملها إلى زيادة التنوع والشمولية والفرص المتاحة للعاملين في هذا المجال.

24- غابرييلا دي لاشيو - 44 عاماً، مغنية سوبرانو ومؤسسة جماعة DONNE النسوية الموسيقية، البرازيل.

مشهود لها على الصعيد العالمي وحائزة على العديد من الجوائز الدولية، وهي مؤسسة مشروع الغرض منه تكريم المؤلفات الموسيقيات والتعريف بهن.

25- شيومارا دياز - 34 عاما، سيدة أعمال وصاحبة مطعم ومؤسسة جماعة خيرية، نيكاراغوا.

تستغل شيومارا اتصالاتها التجارية لرصد حالات الاستغلال الجنسي والتصدي لها، إضافة الى التوعية بمخاطر هذه الآفة في نيكاراغوا.

26- نوما دوميزويني - 49 عاما، ممثلة، أي سواتيني (كانت تعرف سابقا بسوازيلاند).

نوما أول امرأة تؤدي دورا في نسخة البالغين من شخصية هرموين غرينجر في مسرحية هاري بوتر والطفل الملعون، ومثلت الدور على مسارح لندن ونيويورك.

27- شيديرا إيغيروي - 23 عاماً، مدونة تحت اسم ( Slumflower)، بريطانيا.

شيديرا كاتبة تصدرت مؤلفاتها قوائم المبيعات، وناشطة في حركة ( #saggyboobsmatter- التي تدير نقاشات حول نظرة المجتمع إلى أجساد النساء.

28- شروق العطار - 26 عاما، مهندسة تصميمات إلكترونية، مصر.

شروق لاجئة وتعمل مهندسة، كما تستخدم الرقص الشرقي للتوعية بحقوق المثليين في مصر.

29- نيكول إيفانز - 44 عاما، وسيطة في مجال المبيعات من خلال الانترنت، بريطانيا.

شخصت إصابة نيكول بفشل المبيضين المبكر عندما كانت تبلغ من العمر 30 عاما، وتقوم الآن بمد يد العون للنسوة اللواتي يعانين من سن اليأس المبكر.

30- رغدة عزالدين - 26 عاما، غواصة، مصر.

رغدة صاحبة أرقام قياسية في مجال الغوص الحر، إذ تغوص إلى اعماق كبيرة دون الاستعانة بمعدات الغوص للتنفس تحت الماء.

31- ميترا فرازانده - 42 عاما، فنانة، إيران.

ميترا فنانة وناشطة في مجال التعايش مع العاهات البدنية.

32- ماميتو غاشي - 72 عاما، كبيرة ممرضات ومساعدة متخصصة في جراحة الناسور، أثيوبيا.

أصبحت ماميتو جراحة ممارسة في جراحات الناسور معترف بها دوليا، وذلك عقب خضوعها للعلاج من ناسور أصيبت به أثناء الوضع.

33- مينا غايين - 36 عاما، صاحبة شركة تجارية، الهند.

عملت مينا مع غيرها من النسوة في منطقة دلتا السونداربان لرصف وتمهيد طريق يسهل الوصول إلى قريتهن.

34- ج. ي. م. - 27 عاما، مغنية ومؤلفة أغاني، الصين.

ج.ي.م. مغنية حققت مبيعات أغانيها أرقام قياسية، وهي تستخدم نفوذها لدعم الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تكرس جهودها للموسيقى والتعليم ومحاربة الفقر.

35- فابيولا غيانوتي - 58 عاما، عالمة في فيزياء الجزيئات، إيطاليا.

فابيولا عالمة في فيزياء الجزيئات، وأصبحت مديرة لمؤسسة ( Cern)، المنظمة الأوروبية للبحوث النووية في عام 2016.

37- إيلينا غورولوفا - 49 عاما، مرشدة اجتماعية، جمهورية التشيك.

تخوض أيلينا حملات ضد التعقيم القسري، وتعمل من أجل اعادة الأطفال من نزلاء دور الرعاية إلى أسرهم الأصلية.

38- راندي هيسو غريفين - 30 عاما، لاعبة هوكي أولمبية وعالمة في مجال الاحصاء، الولايات المتحدة.

تحدت راندي منتقدي المساواة في الأجور بين النساء والرجال في رياضة هوكي الجليد، مستخدمة احصاءات أثبتت أنهن لا يقلن شعبية من الرجال في وسائل التواصل الاجتماعي. كما سجلت أول هدف للفريق الأولمبي الكوري الموحد الذي خاض دورة ألعاب 2018.

39- جانيت هاربيك - 33 عاما، أم بديلة وخبيرة في تسمير لون البشرة، كندا.

جانيت أم عاملة لخمسة أطفال، كما أنها خاضت تجربة الأم البديلة دون أجر وهي حامل الآن في جنينها الثاني عن هذا الطريق.

40- جيسيكا هايز - 41 عاما، مدرسة، الولايات المتحدة.

جيسيكا عذراء تعهدت، بالحفاظ على عذريتها للأبد بوصفها "عروس المسيح" وهي تدرس العلوم الدينية في مدرسة متوسطة وتعمل ايضا كمستشارة مهنية.

41- ثاندو هوبا - 29 عاما، عارضة أزياء ومحامية وناشطة، جنوب إفريقيا.

ثاندو من دعاة التعددية والاندماج. وكانت أولى النسوة الملونات في جنوب افريقيا تظهر في تقويم بيرللي السنوي لعام 2018.

42- هيندو عمرو ابراهيم - 35 عاما، ناشطة بيئية وداعية لحقوق الشعوب الأصلية وحقوق النساء، تشاد.

تنحدر هيندو من إحدى الجماعات الأثنية الأصلية في تشاد، وتدعو إلى حماية البيئة وحقوق الشعوب الأصلية على الصعيد الدولي.

43- ريحان جمالوفا - طالبة وسيدة أعمال، أذربيجان.

ريحان سيدة أعمال شابة، وهي مؤسسة ومديرة شركة رينرجي المتخصصة في استخلاص الطاقة من مياه الأمطار.

44- جميلة جميل - 32 عاما، ممثلة وكاتبة وناشطة ومضيفة، بريطانيا.

تؤدي جميلة في الوقت الراهن دور النجومية في مسلسل The Good Place الذي تبثه شبكة أن بي سي، وهو مسلسل حاز على ثناء النقاد. وأطلقت منبرا للتواصل الاجتماعي تدعو من خلاله متابعيها إلى مشاركة الآخرين بالأشياء التي يفخرون بإنجازها.

45- ليز جونسون - 32 عاما، رياضي في الالعاب الأولمبية للمعاقين وسيدة أعمال، بريطانيا.

ليز سباحة فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة الصينية بكين، كما أسست وكالة للتشغيل هدفها سد الفجوة بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص عمل.

46- لاو كانغ - 26 عاما، لاعبة ومدربة راغبي، لاوس.

قادت لاو منتخب لاوس لانتصارات دولية تاريخية، وهي أول امرأة من قومية الهمونغ تحصل على رخصة للتدريب في هذه اللعبة.

47- جوي ميد كينغ - 44 عاما، عارضة، الفلبين.

تعمل جوي عارضة أزياء ومقدمة برامج في أكثر من بلد آسيوي، وظهرت وشريكتها أنجلينا ميد كينغ في فيلم وثائقي أرخ لسيرة الزوجين بعد أن اعترفت أنجلينا بأنها مثلية.

48- كريشنا كوماري - 40 عاما، سياسية، باكستان.

انتخبت كريشنا لعضوية مجلس الشيوخ في باكستان بعد نضال طويل من أجل حقوق المرأة، وكان قد حكم عليها سابقا بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

49- ماري لاغوير - 22 عاما، مهندسة مدنية وطالبة عمارة، فرنسا.

أطلقت ماري منبرا مخصصا للنساء يروين من خلاله تجاربهن ومعاناتهن من التحرش، وذلك عقب انتشار شريط في وسائط التواصل الاجتماعي لها وهي تتصدى لمتحرش بها.

50- فياسنا تشيا ليث - 44 عاما، محامية، كمبوديا.

فياسنا أول امرأة تدرس القانون في الجامعة الملكية للقانون والاقتصاد في كمبوديا، وكانت تعيش خلال فترة دراستها في قبو الجامعة نظرا لافتقارها للأقسام الداخلية للنساء.

51- أنا غراسيلا ساغاستوم لوبيز - 38 عاما، نائبة عامة، السلفادور.

عينت أنا رئيسة لوحدة للتحقيق في جرائم قتل النساء في عام 2016، وفي وقت سابق من العام الحالي عينت منسقة خاصة ونائبة عامة لشؤون النساء وجرائم قتل النساء في السلفادور.

52- ماريا كورينا ماشادو - 51 عاما، ناشطة سياسية، فنزويلا.

ماريا ناشطة سياسية في سبيل إعلاء القيم والممارسات الديمقراطية في فنزويلا.

53- نانايا ماهوتا - 48 عاما، وزير تطوير شعب الماوري، نيوزيلندا.

كانت نانايا نائبة في البرلمان النيوزيلندي لمدة 22 عاما، وكانت أولى البرلمانيات اللواتي يضعن الوشم الخاص بالماوري على وجوههن.

54- سكدية معروف - 36 عاما، ممثلة مسرحية هزلية، إندونيسيا.

سكدية أول إندونيسية مسلمة تدخل مجال كوميديا "ستاند اب"، وهي تستخدم الهزل والكوميديا كوسيلة لتحدي التطرف الإسلامي والعنف الموجه نحو النساء.

55- ليسا مكغي - 38 عاما، كاتبة، بريطانيا.

ليسا كاتبة مسرحية من ايرلندا الشمالية، وهي مؤلفة مسلسل "ديري غيرلز"، أكثر المسلسلات مشاهدة في القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة منذ عام 2004.

56- كيرستي مكغوريل - 30 عاما، منسقة في مجال العمل الخيري، بريطانيا.

أسست كيرستي مؤسسة "فور لوي" الخيرية التي توفر "علب ذكريات" للأزواج الذين يفقدون ابناءهم، وذلك عقب وفاة وليدها لوي عند الوضع.

57- بيكي ميكين - 52 عاما، المديرة العامة لشركة LivesShaping Out ، بريطانيا.

تعاني بيكي من إعاقة، وهي تقوم ببحوث في موضوع التمييز الذي تعاني منه الناجيات من العنف المنزلي من المعاقات، وتسدي المشورة للجهات المتخصصة في شؤون اللاجئين حول موضوع الاندماج.

58- روث ميدوفيا - 27 عاما، عاملة صلب، غانا.

روث عاملة لحام تعيش في حي من العشوائيات، ولكنها تطمح إلى أن تصبح نموذجا للشابات في قطاع البناء.

59- لاريسا ميكالتسوفا - 66 عاما، عارضة ومدرسة موسيقى، أوكرانيا.

تدرس لاريسا آلة الأكورديون، وأصبحت عارضة للأزياء للمرة الأولى وهي في الثالثة والخمسين من عمرها.

60- أمينة محمد - 57 عاما، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، نيجيريا.

أمينة وزيرة سابقة للبيئة في الحكومة النيجيرية، كما عملت مستشارة خاصة للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

61- ينار محمد - 58 عاما، رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق ( OWFI) العراق.

تدير ينار شبكة من الملاجئ المخصصة لايواء الناجين من العنف والاعتداءات في العراق، وسبق لها أن ساعدت أكثر من 800 امرأة في التخلص من العنف الذي كن يتعرضن له.

62- جوسلين استيفانيا فيلاسكويز موراليس - 26 عاما، طالبة ومنسقة منظمات غير حكومية، غواتيمالا.

تعمل جوسلين في تنوير الفتيات والشابات عن الجنس والعلاقات بين الجنسين، وتناضل في سبيل التصدي للزيجات القسرية.

63- روبين مورغان - 77 عاما، أديبة وناشطة، الولايات المتحدة.

ألفت روبين 20 كتابا، وهي زعيمة في الحركة النسوية الأمريكية ومؤسسة حركة ( The Sisterhood is Global-، ومركز المرأة الاعلامي.

64- نوجين مصطفى - 19 عاما، طالبة، سوريا.

هربت نوجين من الحرب الدائرة في بلدها سوريا، وقطعت آلاف الأميال على كرسيها المتحرك، لتصل إلى أوروبا. وألّفت كتاباً عن رحلتها المليئة بالمصاعب بالإنجليزية التي تعلمتها بنفسها دون أن تذهب إلى مدرسة في حياتها. وهي تنشط الآن في سبيل التوعية باللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة.

65- ديما نشاوي - 38، فنانة، سوريا.

ديما فنانة ومهرجة وقاصة مولعة بجمع القصص الشعبية السورية وسردها.

66- هيلينا إندومي - 58 عاما، طبيبة عيون، ناميبيا.

أجرت هيلينا أكثر من 35 ألف عملية جراحية مجانا لناميبيين أعادت لهم البصر. ويلقبها العديد من مرضاها بـ "الطبيبة المعجزة".

67- كيلي أودواير - 41 عاما، نائبة في البرلمان، استراليا.

تتولى كيلي وزارتي العمل والعلاقات الصناعية وشؤون المرأة في الحكومة الاسترالية، وهي أول وزيرة استرالية تضع أثناء توليها منصبا وزاريا.

68- يوكي أوكودا - 23 عاما، فلكية، اليابان.

تدرس يوكي الفيزياء، وهي أول من اكتشف نجما جديدا قد يميط اللثام عن سر منشأ الكون.

69- أوليفيت أوتيل - 48 عاما، استاذة التاريخ في جامعة باث سبا، الكاميرون.

أوليفيت مؤرخة وأستاذة متخصصة في تاريخ الاستعمار الأوروبي وإرث حقبة ما بعد الاستعمار.

70- كلوديا شاينباون باردو - 56 عاما، رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، المكسيك.

كلوديا أول رئيسة بلدية لمكسيكو سيتي، وهي أيضا حائزة على جائزة نوبل في الفيزياء.

71- بارك سو يون - 22 عاما، ناشطة رقمية، كوريا الجنوبية.

سو يون مؤسسة منظمة تسعى إلى القضاء على الجرائم الجنسية الرقمية.

72- أوفيليا باسترانا - 36 عاما، ممثلة كوميدية وشخصية اعلامية، كولومبيا.

أوفيليا عالمة فيزيائية واقتصادية وفنانة كوميدية، وهي أيضا ناشطة اعلامية في مجال متغيري الجنس.

73- فيجي بينكوتو - 50 عاما، ناشطة، الهند.

أسست فيجي اتحادا نسويا في ولاية كيرالا، وقادت حملة تهدف إلى الحصول على الحقوق الأساسية للنساء العاملات في مجال المبيعات، بما في ذلك حق الجلوس أثناء ساعات العمل.

74- بريجيت سوسو بيرينيي - 28 عاما، منتجة وثائقيات، غانا.

بريجيت منتجة وثائقيات حازت نتاجاتها على جوائز عدة، وروت في أحد هذه الوثائقيات قصتها مع "التروكوسي"، وهي ممارسة ترسل الفتيات بموجبها للخدمة ككاهنات في المعابد وذلك كتعويض عن "خطايا" أسرهن، كما روت قصة تهريبها عنوة من توغو إلى غانا.

75- فيكي فيلان - 44 عاما، مديرة في مجال التعليم، إيرلندا.

كان لفيكي الفضل في الكشف عن فضيحة الكشف الدوري عن سرطان عنق الرحم في إيرلندا، وذلك بعد أن اكتشفت أنها والمئات غيرها من النسوة لم يخبرن بأنهن لم يحصلن على النتائج الصحيحة للفحوص التي أجرينها.

76- راهيبي سوما بوبير - 55 عاما، مزارعة ومؤسسة مصرف البذور، الهند.

كانت روهيبي رائد الحركة الهادفة إلى المحافظة عن البذور المحلية الأصلية، مما عزز النشاط الزراعي في محيطها القبلي غربي الهند.

77- فالنتينا كوينتيرو - 64 عاما، صحفية، فنزويلا.

كرست فالنتينا حياتها لمهمة تعريف الفنزويليين على كل زاوية من وطنهم، إذ تقوم بتأليف وتقديم البرامج التلفزيونية التي تتناول السياحة وشؤون البيئة.

78- سام روس - 30 عاما، مساعدة ضيافة، بريطانيا.

عملت سام لمدة 10 سنوات كمساعدة ضيافة في كلية مدينة غلاسغو في اسكتلندا، واضافة إلى ذلك فهي تقوم برحلات إلى شتى أرجاء العالم لتمثل المصابين بمتلازمة داون.

79- فاطمة سمورة - 56 عاما، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، السنغال.

فاطمة هي أول سيدة وأول إفريقية تتولى منصب الأمين العام للفيفا.

80- جوليت سارجنت - 53 عاما، مصممة حدائق، تنزانيا.

جوليت طبيبة تركت ممارسة الطب لتصبح مصممة حدائق، وذلك من أجل "جعل الحدائق تعطي شعورا جميلا كشكلها."

81- سيما ساركار - 44 عاما، أم، بنغلاديش.

كان على سيما حمل ابنها البالغ من العمر 18 إلى المستشفى من أجل فحص، فانتشرت صورة التقطت لها وهي تحمله انتشارا واسعا في وسائط التواصل.

82- شاباراك شاجاريزاده - 43 عاما، ناشطة، إيران.

أزالت شاباراك علنا الحجاب الذي كانت ترتديه تعبيرا عن معارضتها للحجاب الاجباري في وطنها إيران. وهي تعيش الآن في المنفى بعد أن صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 20 عاما.

83- هايفن شيبارد - 15 عاما، طالبة وسباحة، فيتنام.

يعقد الكثيرون في فيتنام الآمال على هايفن بالفوز في السباقات البارالمبية، وتعرضت لإصابة جراء انفجار قنبلة انتحارية أعدها والداها.

84- نيني شوشايدا بنتي شمس الدين - 42 عاما، قاضية، ماليزيا.

تعمل نيني جاهدة في سبيل حماية النساء المسلمات في المحاكم، وتريد أن تغير النظرة السلبية السائدة للشريعة الإسلامية.

85- حياة سندي - غير معروفة السن، كبيرة مستشاري رئيس بنك التنمية الإسلامي، السعودية.

تعد حياة من كبار الخبراء في مجال التقنية العضوية على النطاق العالمي، وهي ايضا سفيرة نوايا حسنة لمنظمة يونسكو للشؤون العلمية، كما هي مؤسسة معهد i2 للخيال والإبداع.

86- جاكلين ستراوب - 28 عاما، عالمة في الشؤون الدينية وصحفية وكاتبة، ألمانيا.

تأمل جاكلين في أن تصبح راهبة كاثوليكية، وتناضل من أجل ذلك في سبيل كسر "سقف الفاتيكان الزجاجي" الذي يمنع تقدم المرأة في الكنيسة.

87- دونا ستريكلاند - 59 عاما، استاذة فيزياء، كندا.

تعمل دونا استاذة للفيزياء في جامعة واترلو بكندا، وهي أحد الحاصلين على جائزة نوبل للفيزياء في عام 2018.

88- كانباسورن سورياسانغبيتش - 30 عاما، طبيبة أسنان/سيدة أعمال في مجال التكنولوجيا، تايلاند.

أسست كانباسورن أول تطبيق للصحة العقلية في تايلاند، وذلك بعد عانت من مشاكل تتعلق بصحتها العقلية.

89- سيتسوكو تاكاميزاوا - 90 عاما، متقاعدة، اليابان.

تقوم سيتسوكو بتعلم اللغة الانجليزية من أجل مساعدة السائحين الذي سيتوافدون على طوكيو لحضور منافسات أولمبياد 2020.

90- نرجس تراقي - 21 عاما، مستشارة قانونية لمنظمات غير حكومية، افغانستان.

نرجس هي الابنة الخامسة لوالديها، اللذين كادا أن يستبدلاها بصبي، ولكنهما سمحا لها بإكمال تعليمها وتقوم الآن بالدعوة لتمكين المرأة.

91- أيلين تيجلي - 34 عاما، المديرة التنفيذية لدار فانزينجو الاعلامي، السويد.

أطلقت أيلين حملة A-rate العالمية التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في الأفلام السينمائية.

92- هيلين تايلور ثومبسون - 94 عاما، جاسوسة سابقة، ومؤسسة جمعية خيرية، بريطانيا.

كانت هيلين أحد افراد "الجيش السري" لرئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرتشل، إذ كانت تبعث برسائل مشفرة إلى الجواسيس البريطانيين ايام الحرب، قامت بعدها بتأسيس أول مشفى أوروبي لمرضى الآيدز.

93- بولا تينوبو - 51 عاما، محامية، نيجيريا.

بولا محامية تجارية أسست أول خط هاتفي مجاني لمساعدة الأطفال في نيجيريا.

94- أيرولين والين - 60 عاما، مؤلفة موسيقية، بيليز.

أيرولين مؤلفة وعازفة، ألفت 17 أوبرا وفازت بجائزة أيفور نوفيلو للموسيقى الكلاسيكية.

95- صفية وزير - 27 عاما، ناشطة اجتماعية، أفغانستان.

وصلت صفية إلى ولاية نيو همبشاير الأمريكية عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما، وأصبحت أول لاجئ من أفغانستان ينتخب ممثلا عن الولاية في الانتخابات النصفية لعام 2018.

96- غلاديس ويست - 88 عاما، عالمة رياضيات، الولايات المتحدة.

غلاديس مدرسة سابقة وعالمة رياضيات اعترف مؤخرا لها بالفضل في تطوير أنظمة تحديد المواقع.

97- لوو يانغ - 34 عاما، مصورة فوتوغرافية، الصين.

ما لبثت لوو تلتقط الصور لشابات صينيات منذ عام 2007 في سياق سلسلة "البنات" التي تعدها.

98- مارال يازارلو-باتريك - 37 عاما، مصممة أزياء ومولعة بالدراجات النارية، إيران.

تقوم مارال برحلة حول العالم على دراجتها، متحدية بذلك منع السلطات الإيرانية النسوة من قيادة الدراجات النارية.

99- تاشي زانغمو - 55 عاما، المديرة التنفيذية لمؤسسة راهبات بوتان، بوتان.

ولدت تاشي وترعرعت في منطقة نائية في بوتان، ولكنها تمكنت من الحصول على شهادات عليا من الهند والولايات المتحدة، وهي تدير الآن مؤسسة راهبات بوتان.

100- جينغ زهاو - 35 عاما، سيدة أعمال، الصين.

تدير جينغ شبكة رقمية تساعد من خلالها النسوة على اكتشاف اجسادهن ورغباتهن الجنسية والحديث عنها، كما تقوم الشبكة بالترويج لمنتجات المتعة الجنسية للنساء.

مصدر الصورة: bbc

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