هكذا تتخلصين من 5 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوع!

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ماذا لو كان لديك مناسبة مهمة في نهاية الأسبوع ، ومع الأسف لديك بعض الكيلوات الزائدة التي قد تعيقك عن ارتداء فستانك المفضل ؟ لم يفت الأوان بعد ، اليك في هذا المقال طريقة سريعة لخسارة 5 كلغم في أسبوع واحد فقط ، ولكن عليك مراعاة عدم تكرار هذا الرجيم لأكثر من أسبوعين.

اليوم الأول

الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

قطعة من اللحم المشوي أو المسلوقة + طبق سلطة كبير.

العشاء

طبق سلطة فقط.

اليوم الثاني



الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

قطعة من اللحم المشوي أو المسلوقة + طبق سلطة كبير.

العشاء

طبق سلطة فقط.

اليوم الثالث



الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

٢بيضة مسلوقة + طبق سلطة.

العشاء

صحن سلطة.

اليوم الرابع

الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

٢بيضة مسلوقة + طبق سلطة.

العشاء

صحن سلطة.

اليوم الخامس

الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

علبة زبادي صغيرة ويراعى أن تكون خالية من الدسم + 2 خيارة.

العشاء

حبتان خيار.

اليوم السادس

الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

علبة زبادي صغيرة ويراعى أن تكون خالية من الدسم + 2 خيارة.

العشاء

حبتان خيار.

اليوم السابع

الإفطار

كوبان ماء + فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو سكر دايت.

الغذاء

2 تفاحة أو أكثر حتى الوصول إلى درجة الشبع.

العشاء

2 أو 3 تفاح.

تذكري لا يُنصح باتباع هذا النظام لفترات طويلة، لأنّ السعرات الحرارية المقيد بها قد تعرّضه لخطر الإصابة بنقص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنّه لا يمكن الحفاظ على الوزن لفترة طويلة عند اتّباع هذا النظام، لأنّه لا يساعد على تغيير العادات الغذائية.

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