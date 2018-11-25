10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، للسيدات 10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش نتابع:

1- عدم السير فى الطرق المظلمة.

2- على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

4- البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.

5- الفتاة التي تستقل سيارة تاكسي، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفي حتى لا تعطي الفرصة للسائق أن يطمع فيها.

6- يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.

7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10- الاتصال بالأرقام الخاصة في بلدك للإبلاغ عن المتحرشين.

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