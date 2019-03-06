حوت يهدي نادلاً في تايلاند قيئاً قيمته 500 الف $.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

لم يكن يتخيل نادل المقهى بونيوس تالا أبارا أن حياته ستتغير رأساً على عقب بفضل ما عثر عليه على شاطئ البحر قبل عام!

وتفاجأ أبارا عندما علم أن الكتلة التي احتفظ بها من شاطئ جزيرة ساموي التايلاندية هي في الحقيقة قيئ حوت، يساوي الآلاف .

وعثر الشاب في يونيو 2018 على كتلة ذهبية غير عادية تزن 10 كيلوغرامات، لها ملمس الشمع الناعم، عندما كان يتمشى على الشاطئ.

وأخذ الرجل الكتلة وألقاها في الفناء الخلفي لمنزله. وحاول أبارا حرق الكتلة التي عثر عليها لكنها تحولت إلى "سائل زيتي ومن ثم تجمدت مرة أخرى".

وحضر صديق أبارا لزيارته، في فبراير الماضي، ولفتت انتباهه الكتلة الغريبة وأخبر صديقه بأنها مادة العنبر على الأرجح.

وقام أبارا بدعوة مجموعة من أصدقائه وأقاربه، الذين أكدوا له صحة ماهية الكتلة الموجودة بحوزته، وأنها كتلة من العنبر. كما فحص المادة أستاذ بكلية صيد السمك بجامعة كاسيتسارت وتبين أنها كتلة من العنبر الصافي.

وقال نادل المقهى: "ربما تكون هذه تذكرة حظي، أريد أن أبيع العنبر وأتقاعد".

ويرجح الخبراء أن ثمن قطعة العنبر هذه يبلغ نحو 500 ألف دولار.

ويستخدم العنبر في صناعة عطور باهظة الثمن.

ويصنع العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر نتيجة لإفرازات الغشاء المخاطي للأمعاء.

مصدر الصور : ديلي ميل

اقرأ أيضاً :

العاصمة التونسية تشهد أول معرض لـ"فخار نساء سجنان"

الحمل لم يثن هذه اللاعبة الأمريكية من المشاركة في التدريب!