الحمل لم يثن هذه اللاعبة الأمريكية من المشاركة في التدريب!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

لم يثن الحمل سيدني ليرو لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم، وفريق أورلاندو برايد من التدرب مع الفريق، على الرغم من أنها حامل في الشهر الخامس.

ونشرت سيدني ليرو صورا لها تظهر الحمل ومشاركتها فى نفس الوقت بالتدريبات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ، وكتبت على صورها : "لم أكن أتخيل أننى سأبدأ الحمل قبل 5 شهور ونصف، ولكننى هنا اليوم".

ولاقت الصور ردود أفعال كثيرة من قبل المتابعين . فالبعض اعتبر الأمر مخاطرة بالجنين ، بينما حياها آخرون على روح التحدي التي تملكها .

وطمأنت ليرو متابعيها في تغريدة قالت فيها أنها تقوم بتدريبات" ليس فيها احتكاك ، أو تلامس ، وأنها لا تضع نفسها في موقف قد يجعل الكرة تصطدم ببطنها ، وأنا لا تجري على نحو يسبب لها الضغط ، بينما تتبع تعليمات طبيبتها . التي قالت بأنها بالتأكيد تعرف أكثر من رواد تويتر "

وكانت اللاعبة الأمريكية واجهت هي وزوجها دوم دواير ، الذي يلعب في أورلاندو سيتي ، صعوبة في تقبل فكرة الحصول على طفل ثاني .

حيث أعلنت ليروكس أنها حامل في شهر نوفمبر / تشرين الثاني ، بمشاركة صورة على حسابها على تويتر لابنها كاسيوس وهو يبـكي أمام صورة "ايكو" للجنين وعلقت "لا تقلق يا كاسيوس. بكى والدك أيضا."

مصدر الصور: تويتر اللاعبة سيدني

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