هذا هو السبب وراء الطلاق بين جوني ديب وأمبرد هيرد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

كشف الممثل الأميركي، جوني ديب السبب الذي أدى إلى طلاقه من النجمة أمبرد هيرد، واتهم شخصية كبيرة بالضلوع في "خيانة زوجية". وقال ديب إن زوجته السابقة دخلت في علاقة مع مؤسس شركة الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، إيلون موسك، بعد شهر واحد فقط من زواجهما في سنة 2015.

ورفع ديب دعوى قضائية على زوجته السابقة، مطالبا بتعويض قدره خمسون مليون دولار، بعدما تحدثت في مقابلة صحفية عن تعرضها للعنف الزوجي، وهو ما يعتبره الممثل مجرد خدعة. وأضاف أن موسك زار زوجته السابقة في الليلة التي نشرت فيها صورة للرأي العام مظهرة آثار تعنيف "مزعوم" من الزوج الذي انفصلت عنه في مايو 2016. ويختم قالاً إن طليقته حاولت أن تستفيد من "كذبتها" حتى تصور نفسها كضحية أمام الإعلام.

مصدر الصور: hiamag

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