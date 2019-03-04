هل تكره مديرك.. اذا انت معرض لهذا الخطر! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اذا كنت من الأشخاص الذين يكرون مدراءهم، فهذا الخبر لا يكون جيد بالنسبة لك. فقد أظهرت دراسة سويدية جديدة أن الموظفين الذين يكرهون مدراءهم معرضون للإصابة بأزمات قلبية حادة وقد تكون مميتة.

امتدت الدراسة لـ10 سنوات حيث تتبع الخبراء الصحة القلبية لـ 3 آلاف عامل من عام 1992 حتى 2003، وقاموا بمطابقة سجلاتهم الطبية كدخول المستشفيات أو الوفاة بسبب مرض نقص التروية القلبية.

وسجلت دراسة 74 حالة قاتلة من حالات أمراض القلب أصابت موظفين يرون مدراءهم غير عادلين، كما خلصت الى أن هناك احتمال

زيادة الاصابة بأزمات قلبية ان استمر الموظف في الشركة نفسها.

وفي المقابل، انخفصت نسبة التعرض للذبحات الصدرية للذين يقدرون مدراءهم ويعتبرونهم أكثر كفاءة.

واقترح الباحثون أن تتخذ الشركات خطوات لتحسين مهارات المديرين وتقريبهم من الموظفين.

مصدر الصور: pal24

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