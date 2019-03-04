آلاف الكلاب يموتون قتلاً بإسبانيا سنوياً.. والناشطون يندّدون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ "عشرات الآلاف من الكلاب السلوقية في إسبانيا يموتون كل سنة بطريقة بشعة"، موضحة أنّ "ما يقرب 50 ألف كلب سلوقي يجري التخلي عنهم في حفرٍ عميقة كي يموتوا ببطء من الجوع والعطش، إذ أن أصحابهم لا يريدون الانفاق عليهم حتى موسم الصيد المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الصيادين يضعون عراقيل حول فتحات الآبار والحفر حتى لا تتمكن الكلاب من القفز إلى الخارج".

الامرُ هذا استدعى تحرّك وزارة الداخلية الإسبانية، التي نشرت صوراً لعناصر من الحرس المدني وهم يفكّون الأربطة حول الكلاب. إلى ذلك، فقد أدت هذه القضية إلى غضب عارم في صفوف الناشطين المدافعين عن حقوق الحيوانات، حيث أكد عدد منهم أنّ "200 ألفاً من كلاب السلوقي تلقى هذا المصير"، مشيرين إلى أنّ "المنظمات الحقوقية تبذل مجهوداً كبيراً لإنقاذ الكلاب، ولكن ما يقومون به غير كافٍ نظراً لعدد الكلاب الكبير التي تواجه هذه المعضلة".

مصدر الصور: theolivepress - the sun

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