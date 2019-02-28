إسبانيا تحقق في هجوم على سفارة بيونغ يانغ

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن الشرطة تحقق في حادث هجوم، على سفارة كوريا الشمالية في بلادها.

وذكر تقرير لصحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية، الأربعاء، إن مجهولين دخلوا سفارة كوريا الشمالية في مدريد الجمعة الماضي، وقاموا بتكميم الموظفين داخل السفارة، وفقاً لمصدر في وزارة الخارجية.

ولم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل عن الحادث، باستثناء قولها إن مواطن كوري شمالي أصيب بجروح، وأنّ أحداً لم يقدم شكوى، في حين أشارت الصحيفة إلى أن أحد الموظفين تمكن من تحرير نفسه والهروب، وتنبيه الجيران عن الحادث من خلال الصراخ باللغة الكورية، بعد ابلاغ الشرطة أن الموظفين محتجزون ومكمّمون.

وقال شاهد عيان للشرطة، إن سيارتان غادرت المكان بسرعة عالية، إحداها تحمل الرجل الذي كان قد أجاب على باب السفارة فور بدء الهجوم.

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجمين استولوا على أجهزة كمبيوتر تابعة لموظفين في السفارة، موضحة أن الشرطة تحاول معرفة طبيعة المعلومات التي تحتويها أجهزة الكمبيوتر.

من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية الإسبانية لـ "رويترز" إن الشرطة لا تستبعد دوافع السرقة في الحادث.

ولم تستطيع "رويترز" الوصول إلى أي مسؤول كوري شمالي في إسبانيا، في حين قالت صحيفة " الكونفيدينسيال" إنها اتصلت بأحد المسؤولين لكنه رفض التعليق على الحادث.

وقالت وزارة الخارجية لـ "رويترز": "كنا على اتصال وثيق بالسفارة وأبلغنا الشرطة في البداية، والتحقيق جارِ ولا يمكننا التعليق عليه".

كانت أسبانيا من بين مجموعة من الدول طردت سفراء كوريا الشمالية عام 2017، وقالت مصادر في وزارتي الداخلية والخارجية إن المسؤول الكوري الأعلى في كوريا الشمالية المعتمد في إسبانيا كان ملحقاً تجارياً.

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