آلة ذكية لإطعام الحيوانات الأليفة.. ابتكار جديد في CES

أخبار الآن | لاس فيغاس - الولايات المتحدة (ا ف ب)

كشفت الشركة الإيطالية فولتا عن جهاز تغذية للحيوانات الأليفة يستخدم خاصية التعرف على وجه القط أو الكلب، وذلك ضمن فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES الدولي المقام حاليا في لاس فيغاس.

الاختراع مناسب للذين يملكون عددا من الحيوانات الأليفة، اذ يمكن للكاميرا التعرف على الحيوان الذي يحاول الحصول على بعض الطعام، وإذا كان الحيوان عند جهازه الصحيح الخاص به، فإن الغطاء البلاستيكي سيُفتح أوتوماتيكيا.

وانطلقت الثلاثاء فاعليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكان المخصص للتجمع العالمي لعرض منتجات المستهلكين منذ 50 عامًا، حيث يشارك ما يزيد عن 4500 عارض هذا العام من حوالي 150 دولة، ويعقد المعرض على مدار 5 أيام المعرض حوالي 250 جلسة ومؤتمرًا، ومن المتوقع ان يزور المعرض هذا العام نحو 180 ألف زائر.

ويشاهد الزائرون فى هذا المعرض المنتجات المعروضة التي تتلخص في الطباعة ثلاثية الأبعاد الذكاء الاصطناعي والروبوتات النقود الرقمية الطائرات بدون طيار تكنولوجيا القيادة الذاتية والمدن الذكية والمنازل الذكية الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات اللاسلكية.

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