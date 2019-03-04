هذه الكلاب تتنزه مع بعضها وتتصور يومياً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Boredpanda)

يلجأ كثيرون في أمريكا ، لتوظيف أشخاص آخرين ليقوموا بتنزيه كلابهم، وهي مهنة معروفة هناك ،وعليها طلب متزايد، لكن هذه الوظيفة التي قد تبدو سهلة في ظاهرها ، فيها الكثير من التحديات، إلا أن رجلاً من شمال نيويورك حول مهنته الصعبة لمتعة حقيقية.

ويقوم "ساراتوغا دوغ ووكر" بتجميع الكلاب معا ويأخذهم في نزهة في شوارع مدينة نيويورك.

و تسير الكلاب معا في مجموعة يوميا، حيث يعمل "ساراتوغا" على تطوير مهاراتهم والسيطرة عليهم.

والغريب أن الكلاب متعاونة جدا معه ويجلسون جنبا إلى جنب لالتقاط صورة لهم يوميا.

وأشار الموقع الى أن برنامج تمشية الكلاب بدأ في عام 2011، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة في المناطق المحلية.

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مصدر الصور : Boredpanda

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