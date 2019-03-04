اخفض صوتك وراقب تصرفاتك.. ففي الطائرة أنت مراقب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تراقبنا خطوط الطيران التي تقلنا ؟ تغريدات باحث في الأمن الرقمي أثارت الجدل حول ما إذا كانت خطوط الطيران العالمية تتجسس على ركابها من خلال كاميرات مثبتة في مقاعد المسافرين بالطائرة.

فبعد أن لاحظت زوجة فيتالي كاملوك اللذين كانا يسافران على متن طائرة تابع للخطوط الجوية السنغافورية في 17 من شباط/فبراير، وجود مجس يشبه الكاميرا مثبت في وحدة الترفيه أمامهما ، صور الباحث بالأمن الرقمي الكاميرا وغرد بالصورة على موقع تويتر ليسأل العالم وشركة الطيران إذا كانت كاميرا اولا وفيما تستعمل .

الشركة السنغافورية أكدت بالفعل بأنها كاميرا لكنها أشارت إلى أنه تم تعطيلها .

وجود كاميرات مثبتة بمقاعد الطائرات ليس أمراً جديداً كما أوضحت شبكة "سي ان ان" الأحد في تقرير نشرته يبين أن شركة "باناسونيك أفيونيكس" الأمريكية التي تصنع نظام الترفيه في خطوط الطيران الشهيرة منها طيران الإمارات تزود الشاشات بكاميرات.

وكانت "باناسونيك أفيونيكس" أعلنت في 2017 دخولها شراكة مع شركة "تاسينت" لإدماج أجهزة التعرف على الشخصية التي تنتجها الأخيرة، مع وحدات الترفيه الخاصة بالأولى.

وأوضحت الشركتان وقتها إن التعاون يهدف في المستقبل إلى توفير نظام تعرف سريع على هوية الركاب "قبل الإقلاع وخلال الرحلة وعند الوصول"، عوضا عن طوابير الركاب لدى مكاتب الهجرة بالمطارات.

وتقلل رابطة "أيبكس" المعنية بخبرات السفر لركاب الطائرات من شأن الموضوع، مشيرة إلى أن الكاميرات يمكن استخدامها للتواصل عبر محادثات الفيديو أو لمراقبة ما إذا كان أحد الركاب يعاني وعكة صحية أو ما إذا كان هناك سلوك مريب صدر من أحدهم.

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