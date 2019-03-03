لا تستخدم هاتفك قبل النوم.. إلا بعد تفعيل هذه الخاصية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بي سي فيلت )

إذا كنت ممن لا يفارقون هواتفهم الذكية حتى على فراش النوم ، فعليك إذا كنت تريد أن تحظى بنوم جيد ، أن تتوقف عن هذا فوراً .

فقد أفادت مجلة "بي سي فيلت" الألمانية بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية له تأثير سلبي على جودة النوم؛ حيث إنه يسلب النوم من العين ويُصيب المرء بالأرق.

جدير بالذكر أن الهواتف الذكية مهيأة ببعض الخصائص التي قد تخفف من هذا الضوء الأزرق المضر ، عبر تغيير بسيط في الإعدادات ليلاً على النحو التالي:

- أندرويد: يشتمل الإصدار Oreo على وضع الضوء الليلي “Night light”، والذي يمكن تفعيله من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display/Night Light”. أما الإصدار Pie فيقوم بتفعيل هذا الفلتر أوتوماتيكيا.

- آي أو إس: يمكن لأصحاب هواتف آيفون والحواسيب اللوحية آيباد تفعيل خاصية “Night Shift” من خلال الذهاب إلى “Settings/ Display and Brightness/ Night Shift”.

- ويندوز 10: بالنسبة لحواسيب ويندوز 10 يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “Settings/ System/ Display”.

- ماك: بالنسبة لحواسيب ماك يمكن تفعيل الفلتر من خلال الذهاب إلى “System Preferences/ Displays/ Night Shift”.

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