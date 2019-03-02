موقف طريف بين كلب صغير وفهد بري ضجت به وسائل التواصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حادثة طريفة ونادرة شهدتها المكسيك وكان بطليها فهد وكلب صغير.

وفي التفاصيل، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله كيف يلعب كلب صغير بعنف مع فهد بري، حيث أخذ يعضه مرارا، دون أن يعير الفهد اهتماما لمحاولات الكلب لفت انتباهه.

وبعد انتشار الفيديو، أشار صاحب الفيديو أن الحيوانين المتفاوتين بالحجم والفصيل، هما صديقان متلازمان، بل حتى إنهما ينامان سوية.

مصدر الصورة: wikipedia

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