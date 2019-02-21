شرطي مرور يوقف حركة السير من أجل كلبٍ مريض (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت وكالة "أ.ف.ب" مقطع فيديو تمّ التقاطه في مدينة تشيليابنسك - روسيا، يوثق لحظات رائعة بين كلبٍ وشرطي مرور.

وفي التفاصيل، فإنّ إحدى المارّة، وأثناء مروره في إحدى شوارع المدينة الروسية التي تغمرها الثلوج، تفاجأ بـ شرطي مرور يعمد إلى توقيف حركة السير في المحلّة، ليتبيّن أنّ الغرض من ذلك هو السماح لكلبٍ مريض باجتياز الطريق بسلام، من دون أن يتعرّض لأي حادث صدمٍ يودي بحياته.

ويظهر الفيديو الحركة البطيئة للكلب أثناء المرور، حيثُ اجتاز الطريق من جهة إلى أخرى.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو، وقد أثنى العديد من الناشطين على خطوة الشرطي الرائعة.

مصدر الصورة: فيسبوك

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