مفاجأة في المستشفى.. كلب ينقذ صاحبه من الغيبوبة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن كلب من نوع "شنايتزر" في بريطانيا، من إخراج صاحبه المسن إندي ساس (65 عاماً) من غيبوبة. ووفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، فغنّ "ساس أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد أن كان يتلقى علاجاً كيماوياً، الأمر الذي أدى لدخوله إلى المستشفى في مدينة ساوثامبتون في هامبشاير".

واضطر الأطباء إلى إدخال ساس في غيبوبة صناعية. وبعد انتهاء الأزمة الحادة لمرضه، سمح الأطباء بدخول الكلب "تيد" إلى غرفة العناية المركزة. غير أن المفاجأة كانت في أنّ ساس استيقظ فور سماعه نباح كلبه، وذلك قبل 3 أيام مما خطط له الأطباء. وعلى إثر تلك الحادثة، سمح الأطباء بدخول تيد إلى غرفة ساس لأنهم ساهم في إيقاظه وتحسن حالته بسرعة.

وفي تصريح له، أكّد ساس أنّ "كلبه ساهم في إنقاذ حياته، واصفاً إياه "بالرائع والذكي والمخلص والمبهج ولديه شخصية أيضاً".

وختم: "لقد سرق قلبي من النظرة الأولى وأخذته عندها من الملجأ الذي كان فيه، ودائماً أقول للناس أنا أنقذت تيد وهو أنقذني".

مصدر الصورة: تعبيرية Tribuna de la Moraleja

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