12 صورة مؤثرة تعكس جمال الحياة العائلية الرائعة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أجمل من الحياة العائلية، التي تختزل الكثير من المعاني واللحظات الجميلة. فالارتباط بالعائلة أمرٌ مهم جداً، والعلاقات الأسرية القوية تعتبر من مميزات المجتمعات المتماسكة.

وخلال الحياة، هناك الكثير من المواقف واللحظات التي يعيشها أفراد الأسرة، منها في الأفراح والأتراح. من خلالها، يتأكّد كل واحدٍ منّا من جمالية حياة العائلة ورونقها منقطع النظير.

ولأنّ الكثير من اللحظات الرائعة والمعبّرة والتي تحمل في طياتها معانٍ عميقة، فإنّ بعضها تم توثيقه بصورٍ مؤثرة، اختار موقع "برايت سايد" نشرها، وإليكم أبرزها:

الطفل والأب.. لحظة الولادة الرائعة!

طفلة الـ3 سنوات مع جدّها في عيده الـ103.. يا لها من لحظة رائعة

صورة طريفة ومعبرة.. أخوان يرتديان الملابس نفسها

الأم التي انتصرت على السرطان.. إنها الحب والحياة

الأب والطفل.. على جهوزية تامة للإحتفال سوياً

عندما تجرّب الأم مع طفلها "الفلتر" المضحك!

دموع الأم الفخورة بابنتها

5 أجيال في صورة واحدة

الجدة التي فقدت ذاكرتها.. ولكنها بارعة في تحضير العجين

الجدّ وحفيده الاول

الأم وابنتها.. الفرح والحب

باقة ورد لطيفة بمناسبة عيد الأم

مصدر الصور: برايت سايد

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