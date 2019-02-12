بائع فحم يخسر 12 مليون دولار.. إليكم قصة مايكل المأساوية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوردت صحيفة "ذي صن" البريطانية، في تقريرٍ لها، قصة شابٍ يدعى مايكل كارول، كان جنى 12 مليون دولار بعد فوزه بـ"اليانصيب" أو اللوتو في العام 2002، ليعود ويخسر كلّ ثروته بعد 10 سنوات.

فبحسب الصحيفة، فإنّ "كارول الذي كان يعمل في جمع قمامة، فاز بالجائزة المالية الكبرى في اليانصيب، الأمر الذي غيّر حياته"، موضحة أنّه "بعد تلك اللحظة الرائعة، أصبحت حياة كارول مليئة بالصخب، وسيطر عليها تبذير المال بشكلٍ كبير".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "كارول بدأ ينفق أمواله على الكحول والحفلات والمجوهرات، حتى أنّه كان يلقي بساندويشات البرغر وقطع الدجاج عل المارة من سياراته الفارهة التي اشتراها".

المفاجأة كانت، بحسب الصحيفة، أنّ "ثروة كارول أصبحت سراباً، حيثُ خسر كلّ شيء. ففي العام 2012 لم يعد في حيلة كارول أي مال"، مشيرة إلى أنه "تم منعه من الدخول إلى أي حانة في مدينته، الامر الذي دفعه للإنتقال إلى اسكتلندا للعيش هناك".

وحالياً، فإنّ كارول يعيش في شقة من غرفتي نوم مقابل بدل إيجار قيمته 500 جنيه شهرياً. أمّا على الصعيد العملي، فإنّه "يعمل كبائع حطب وفحم بأجرة تصل إلى 12 دولار في الساعة".

وفي تصريح له للصحيفة، يقول كارول: "الآن عندي ما يقارب 50 كيلوغراماً من أكياس الفحم، وأقوم بتقطيع جذوع الأشجار التي تباع في محطات التعبئة".

يشير كارول إلى أنّه "يبدأ عمله يومياً عند الساعة 6 صباحاً، ويعمل لمدة 12 ساعة يومياً في مجال تجارة الوقود في مدينة إلغين في إقليم موراي - اسكتلندا"، موضحاً أنه "يمكنه بيع 150 كيس فحم يومياً، في حين أنّ الآخرين قد لا يمكنهم التعرف عليه بسبب الفحم والسخام على وجهه".

ويضيف: "غالباً ما يسألني الناس عن شعوري بسبب خسارة الأموال التي كسبتها، فأقول إنني لم أخسر الأموال ولكنني أنفقتها". ويتابع: "لقد اختفت 10 ملايين جنيه في 10 سنوات فقط، وأنا الآن لا أملك بيتاً أو سيارة، لكنني لا أشعر بالمرارة.. فما يأتي بسهولة يذهب بسهولة".

واعتبر كارول أنّ "الحياة لا تتعلق بالمال فقط"، مؤكداً أنه "سعيد جداً بعد عدوته إلى العملن والإفلاس هو أفضل ما حدث له".

مصدر الصورة: Metro

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