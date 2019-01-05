ثروة رئيس المكسيك 23 ألف دولار فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يملك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من أموال إلا أقل من 23 ألف دولار فقط، وهذه الأموال ليست إلا مدخرات بحسب ما جاء في الكشف المالي منذ توليه السلطة في الأول من ديسمبر.

وصرح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 65 عاما للصحفيين، إن زوجته حققت أكثر منه بقليل وهي تملك شقة في العاصمة المكسيكية مكسيكو حيث يعيشان، وأوضح قائلا "لم أكن مهتما أبدا بالمال.. لقد كنت أناضل من أجل القيم و المبادئ والأفكار".

وأضاف أن المزرعة التي ورثها عن أبيه في مقاطعة شياباس بجنوب البلاد، ومساحتها 1.2 هكتار مسجلة بأسماء أبنائه الأربعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتعهد أوبرادور، الذي يطلق عليه لقب "أملو"، بأن يحكم بحرص وتدبر من دون تبذير، وأن يقتطع من راتبه بحدود 65 ألف دولار سنويا، وهو أقل بحدود النصف مما فعله الرئيس السابق.

وحول ثروة زوجته بياتريز غوتيريز مولر، أوضح الكشف المالي أنها تمتلك في حسابها ما يصل إلى 72 ألف دولار فقط، وأشار إلى أنه لا يملك بطاقة ائتمان كما أنه لا يملك وديعة في أي بنك.

وخلال المؤتمر الصحفي، أخرج أملو من محفظته دولارين أمريكيين كانت قد أعطيت له كتميمة حظ من قبل رجل مكسيكي يعيش في الولايات المتحدة، كما أخرج 200 بيزو مكسيكي قال إنها كل ما في جيبه.

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