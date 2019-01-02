في 2018 من كان أكثر أثرياء العالم ربحاً؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فوربس )
قد تفاجئك الأرقام في حصاد 2018 لـقائمة أكثر أثرياء العالم ربحاً ، فـ "بيل غيتس" ليس من اصحاب أعلى الأرباح .. اليكم القائمة بحسب مجلة فوربس
1. جيف بيزوس
الأرباح: 27.9 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 126.2 مليار دولار
2. تاداشي ياناي
الأرباح: 7 مليارات دولار
صافي قيمة ثروته 27.2 مليار دولار
3. فاجيت أليكبيروف
الأرباح: 4.6 مليار دولار
صافي قيمة ثروته :19.5 مليار دولار
4. روبرت موردوخ
الأرباح: 4.6 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 19.3 مليار دولار
5. ليونيد ميخلسون
الأرباح: 4 مليارات دولار
صافي قيمة ثروته 21.4 مليار دولار
6. غينادي تيموشينكو
الأرباح: 3.8 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 18.9 مليار دولار
7. ستيف بالمر
الأرباح: 3.4 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 40.7 مليار دولار
8. موكيش أمباني
الأرباح: 3 مليارات دولار
صافي قيمة ثروته 44.4 مليار دولار
9. بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت
الأرباح: 2.9 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 93.9 مليار دولار
10. إيلون ماسك مدير شركة تسلا
الأرباح: 2.8 مليار دولار
صافي قيمة ثروته 22.5 مليار دولار
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