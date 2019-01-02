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في 2018 من كان أكثر أثرياء العالم ربحاً؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فوربس ) 

قد تفاجئك الأرقام في حصاد 2018 لـقائمة أكثر أثرياء العالم ربحاً ، فـ "بيل غيتس" ليس من اصحاب أعلى الأرباح .. اليكم القائمة بحسب مجلة فوربس 

1. جيف بيزوس

الأرباح: 27.9 مليار دولار

صافي قيمة ثروته 126.2 مليار دولار 

2. تاداشي ياناي

الأرباح: 7 مليارات دولار

صافي قيمة ثروته 27.2 مليار دولار 

3. فاجيت أليكبيروف

الأرباح: 4.6 مليار دولار

صافي قيمة ثروته  :19.5 مليار دولار 

4. روبرت موردوخ

الأرباح: 4.6 مليار دولار

صافي قيمة ثروته 19.3 مليار دولار 

5. ليونيد ميخلسون

الأرباح: 4 مليارات دولار

صافي قيمة ثروته 21.4 مليار دولار 

6. غينادي تيموشينكو

الأرباح: 3.8 مليار دولار

صافي قيمة ثروته 18.9 مليار دولار

7. ستيف بالمر

الأرباح: 3.4 مليار دولار

صافي قيمة ثروته 40.7 مليار دولار

8. موكيش أمباني

الأرباح: 3 مليارات دولار

صافي قيمة ثروته 44.4 مليار دولار

9. بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت  

الأرباح: 2.9 مليار دولار

 صافي قيمة ثروته  93.9 مليار دولار

10. إيلون ماسك مدير شركة تسلا

 

الأرباح: 2.8 مليار دولار

 صافي قيمة ثروته 22.5 مليار دولار

 

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