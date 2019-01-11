بعدما رأى الأرقام في الحلم.. رجل ربح اليانصيب للمرة الثانية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شاءَ الحظ أنْ يبتسم لرجلٍ أمريكي يدعى ريتشارد جوينور، حيث ربح جائزة اليانصيب الكبرى للمرة الثانية.

وبحسب موقع "يو بي آي"، فإنّ "جوينور ربح اليانصيب مجدداً بفضل اختياره مجموعة من الأرقام، قال إنه رآها في الحُلم".

ولفت الموقع إلى أنّ "الرجل أوضح أمام مسؤولي اليانصيب في ولاية ميريلاند الأمريكية أنه رأى الأرقام 4 و 8 و 5 و 6 في الحلم، وتذكر أنها الأرقام نفسها التي كانت موجودة على أوراق خاصة أثناء خدمته في الجيش".

كذلك، فقد اكتشف جوينور أن "الأرقام هذه هي نفسها أرقام حظ لألعاب يانصيب في السابق، فقام بتجربتها على 5 سابقات خيول افتراضية في لعبة Racetrax في متجر Aberdeen Sunoco". وعليه، فقد فاز الرجل بجائزة مالية قيمتها أكثر من 15 ألف دولار".

وأوضح "يو بي آي" أنّ "جوينر كان فاز في شهر أيلول الماضي، بمبلغ يفوق 39 ألف دولار، بعدما رأى أرقام عدة في الحلم أيضاً".

(ريتشارد جونيور - يو بي آي)

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