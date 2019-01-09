بعد احتجازه 20 يوماً بغرفة مظلمة.. رجل يربح 65 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسب اللاعب الأسترالي ريتش ألتي رهاناً مع صديقه روي يونغ، حيث حاز على 65 ألف دولار مقابل المكوث 30 يوماً في الظلام. وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني، فإنّ "ألتي قبل السير بالرهان أثناء مناقشةٍ ودية مع صديقه".

وبعد ذلك، عمد الصديقان إلى توثيق بنود الرهان بعقد قانوني، إذ نص على مكوث ألتي داخل غرفة مظلمة لا تحتوي على أي نوع من الإضاءة لمدة شهر كامل، مع توفير خصمه جميع وسائل الراحة الأخرى بما في ذلك سريراً مريحاً، وحوض استحمام، وجميع أنواع الطعام التي يطلبها".

ولفت الموقع إلى أنّ "الاتفاق قضى بعدم السماح لألتي بحيازة أي جهاز الكتروني يمكن أن يكون مصدراً للضوء في غرفته، إضافة إلى مراقبة الغرفة ببث مباشر على مدى 24 ساعة للتأكد من التزامه بالاتفاق، ولكي يطمئن أفراد عائلته وأصدقائه عليه".

كذلك، فقد أودع الطرفان لدى شركة تأمين، مبلغ 100 ألف دولار لدفعها للطرف الآخر في حال لم يستطع أحدهما من إتمام الرهان. وبحسب "أوديتي سنترال"، فقد "نصّ العقد القانوني أيضاً على وجوب أخذ عينات من بول ألتي بشكل منتظم، للتأكد من أنه لم يتناول أي دواء يحسن حالته النفسية، ويسهل عليه البقاء في الغرفة المظلمة طوال فترة الرهان".

وأوضح الموقع أن "بعد 20 يوماً من الرهان، كانت حالة ألتي النفسية جيدة، ولديه استعداد لكسب الرهان. إلا أن صديقه يونغ بدأ يفاوضه لإنهاء الرهان وتخفيض المبلغ المتفق عليه مسبقاً".

وأكّد الموقع أنّ "يونغ تمكن من اقناع ألتي بعد العديد من جولات المفاوضات، وقد انتهى الرهان بحصول ألتي على مبلغ 65 ألف دولار".

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