سقوط ضحايا إثر إطلاق نار في ميريلاند

أخبار الآن| ميريلاند- أمريكا (وكالات)

أعلنت السلطات في ولاية ميريلند الأميركية سقوط عدد من الضحايا إثر حادث "إطلاق نار مروع" في مدينة أبردين الخميس.

وقالت شرطة مقاطعة هارفورد إن الضحايا يتلقون العناية الطبية من دون الكشف عن طبيعة الجروح التي يعانون منها.

وتقع أبردين على بعد حوالي 30 ميلا من مدينة بالتيمور.

وأضافت أن التقارير الأولى عن الحادث وردت في الساعة التاسعة صباحا.

وقال قائد الشرطة المحلية بمقاطعة (هارفورد) في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "يمكننا أن نؤكد أن هناك إطلاق نار" مشيرا الى سقوط عدد من الضحايا.

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