اكتشاف جنون البقر في اسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت حكومة اسكتلندا المحلية، اكتشاف مرض جنون البقر في إحدى مزارع البلاد.

وسجلت السلطات الاسكتلندية، إصابة بالتهاب الدماغ الإسفنجي البقري، المعروف بجنون البقر في مزرعة بمنطقة أبردينشاير، شرقي البلاد.

وأوضح خبراء في الصحة الحيوانية، أن نوع الالتهاب الذي جرى رصده، مؤخرا، من نوع مألوف لا يشكل خطرا محدقا بصحة الإنسان.

وقال وزير الزراعة، فيرجوس إدوين، إن الحكومة قامت بتفعيل برنامج لحماية القطاع الزراعي، كما فرضت حظرا على المزرعة التي سجلت فيها الإصابة، في مسعى للحد من انتشار محتمل.

وتم فرض قيود صارمة على المزرعة التي سجلت فيها الإصابة، فيما تواصل الهيئات الطبية تحقيقها الموسع لكشف مصدر المرض، وفق ما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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