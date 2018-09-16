شرطي مرور هندي يرقص لتوجيه السيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهدالعثماني)

للسيطرة على تدفق السيارات في مدينة بوبانسوار الواقعة بالشمال الشرقي بالهند, يعتمد الشرطي الخاص بتنظيم حركة المرور "براتاب شاندرا خاندوال" على الرقص بالشارع لتوجيه السيارات بهدف تعزيز وعي المخالفين لقواعد السير.

حركات الشرطي "براتاب" الظريفة في الشارع جعلت العديد من الناس يتّبعون قواعد المرور ويحرصون على المرور بقربه لمشاهدة رقصه. ويجد شرطي المرور في هذه الحركات اللطيفة مَخرجا من ضغط العمل وساعات العمل المرهقة الطويلة، فهو يُدخل البهجة على نفسه وعلى المارة على حدٍ سواء.

وللهند سجل سيء على صعيد السلامة المرورية، إذ أنّ نحو 200 ألف شخص قتلوا في حوادث سير العام الماضي، أي بمعدل نحو 400 شخص يوميا. كثرة الوفيات بسبب حوادث المرور أدت لتسجيل الهند لخسائر ناهزت 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الأرقام الرسمية في الهند إلى مقتل مليون ونصف المليون شخص وإصابة أكثر من خمسة ملايين آخرين خلال العشرية الأخيرة. هذه الاحصائيات المرعبة طرحت الكثير من التساؤلات وجعلت السلطات الهندية تسلط الضوء على أسباب حوادث الطرقات التي أصبح البعض يصنفها في إطار “المأساة الوطنية في الهند” حيث ازداد الاهتمام بقضايا ضحايا حوادث المرور على الطرقات في الهند بشكل مكثف أخيرا.

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