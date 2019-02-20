القمر العملاق يضيء سماء دول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

استمتع محبو و​الفلك​ الليلة في مختلف دول ​العالم​، بظهور ​القمر​ العملاق في سماء بلادهم، والمعروف باسم super snow moon اي "القمر الثلجي العملاق".

وبحسب الصور التي التقطها وكالات انباء مختلفة وعدد من المهتمين بهذه الظاهرة بدا القمر مكتملا، أكبر بنسبة 14 في المئة وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض.

يشار إلى أن "القمر الثلجي العملاق" هو ثاني قمر عملاق على التوالي لهذا العام بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره في 21 من كانون الثاني الماضي.

وسيصادف القمر العملاق المقبل في 21 آذار، وسيطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".



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