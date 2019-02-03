الهند.. العثور على جرو فهد في حقائب أحد المسافرين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ABC NEWS)

احتجر مسؤولو الأمن في مطار مدراس جنوبي الهند، رجلاً ، بعد العثور على جرو فهد صغير في سلة بلاستيكية يحملها في يده ، حسبما أعلنت السلطات السبت.

وكان الرجل البالغ من العمر 45 عاماً، الذي لم يُكشف عن جنسيته آتياً من بانكوك، قد أثار الشبهات بعد سماع أصوات صادرة من سلة بلاستيكية يحملها في يده .

يذكر أن عمر الفهد شهر واحد فقط تقريباً .

وقال أحد المسؤولين في المطار إن الرجل لم يعط إجابة واضحة عندما سأله موظفو الأمن عما يحمله في يده «لم تكن إجاباته واضحة، وأمرنا بفتح السلة لتفتيشها. فعُثر في داخلها على فهد صغير بالكاد يبلغ وزنه كيلوغراماً واحداً موضوع في كيس بلاستيكي وكان الحيوان في حالة صدمة وشديد الوهن».

ونشرت إدارة المطار تسجيلاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر موظّفين وهم يحاولون تغذية الجرو بالحليب.

وقال مسؤول في شرطة مكافحة الجرائم ضدّ الثروة الحيوانية في مدراس لوكالة فرانس برس إن «الراكب محتجز حالياً ويتمّ استجوابه».

ويسعى المحققون إلى معرفة إن كان الفهد عرضة لتجارة دولية بالأنواع المحمية.

مصدر الصور : ABC NEWS

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