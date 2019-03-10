بعد شقيقته.. ابنُ أغنى رجل هندي يدخل القفص الذهبي (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أقيم يوم السبت، حفل زفاف أكاش أمباني (28 عاماً) إبن الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة "ريليناس" للصناعات، من العروس شلوكا ميهتا (28 عاماً)، وهي ابنة روسل ميهتا، تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة روزي بلو المملوكة للعائلة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنّ "العديد من المشاهير من أنحاء العالم، بينهم نجوم سينما ومديرو شركات وسياسيون ورياضيون حضروا إلى مدينة مومباي الهندية حيث أقيم الزفاف، ومن بينهم ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا". إلى ذلك، فقد شوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أمباني، وقد انتشرت صور توثق لحظات الزفاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقبل شهرين، دخلت ريشا أمباني (27 عاماً) شقيقة العريس أكاش، القفص الذهبي بعد زفافها من رجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاماً)، في حفلٍ زفافٍ أسطوري استمرّ لأيام عديدة. وحينها، كشف موقع "بلومبرغ" أن "تكلفة الاحتفالات بالزفاف التي أقيمت في مدينتين واستمرّت لـ5 أيام، بلغت حوالى 100 مليون دولار". وأقيمت الاحتفالات ما قبل حفل الزفاف الرسمي في قصر "سيتي بالاس" التاريخي في مدينة أودايبور، بحضور عدد من مشاهير العالم، منهم المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية هيلاري كلينتون، والممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها المغني ونيك جوناس".

مصدر الصور: رويترز - timesnownews

للمزيد:

جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من ألكيس رودريغيز (صور)