بذخ وترف بحفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند الذي تحييه بيونسيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدّ المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه لإحياء حفل زفاف، إيشا أمباني (33 عاماً) ابنة موكيش أمباني أغنى رجلٍ في الهند، من أناند بيرامال (33 عاماً)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في مومباي العاصمة المالية للبلاد.

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وسيحضر الحفل عددٌ كبير من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود بينهم بريانكا تشوبرا، الذين ستقلهم أكثر من 100 طائرة من رحلات الطيران العارض "شارتر" لحضور الزفاف الذي ستسبقه احتفالات في مدينة أودايبور، تستمرُّ لـ3 أيام. ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم فعاليات الحفل الخاص الذي ستحييه بيونسيه، الذي لم يُعرف بعد المبلغ الذي تقاضته مقابل ذلك.

إلى جانب ذلك، فقد توقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري. وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجاراً كريمة داخل صناديق مزينة بالورود. وذكرت مجلة "إنديا توداي" إن "كلفة الدعوة الواحدة بلغت 300 ألف روبية (4236 دولاراً).

وتبلغ ثروة والد العروس، وهو رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، حوالى 47 مليار دولار. كما أنّ عائلة بيرامال (العريس) لديها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات، وقد منحت للعروسين منزلاً مطلاً على البحر في مومباي مساحته 4645 متراً مربعاً.

(العروسان إيشا أمباني وأناند بيرامال - رويترز)

(موكيش أمباني رويترز)

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