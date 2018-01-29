هيلاري كلينتون تثير غضب الجمهوريين في حفل جوائز "غرامي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سخرت وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من منافسها السابق في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، أمام الملايين من متابعي حفل توزيع جوائز "غرامي" الشهيرة.

وعرض حفل توزيع الجوائز "غرامي" مسرحية هزلية تناولت قراءة عدد من المشاهير مقاطع من كتاب "نار وغضب من بيت ترامب الأبيض"، الذي يتناول العام الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنصب، وكأنهم يتنافسون على جائزة "غرامى" عن أفضل إلقاء.

ويتضمن الكتاب مجموعة من كواليس اتخاذ ترامب للقرارات داخل البيت الأبيض، وقد حظي بانتقاد لاذع من الرئيس الأمريكي.

وقرأت كلينتون التي خسرت أمام ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016، قرأت مقتطفا عن عادات ترامب الغذائية وقالت: "لقد كان خائفا من أن يتم تسميمه، وهذا سبب اندفاعه لتناول وجبات ماكدونالدز، لأنه لا أحد يعرف إلى من ستأتي، فبالتالي يمكن أن يتم تجهيز الطعام بأمان". وأثنى كوردن على كلينتون بعد ذلك قائلا في سخرية "هنيئا لك جائزة غرامى".

وتعمدت كلينتون ألا تذكر اسم ترامب في الكتاب الذي يتحدث بالكامل عنه، كما ظهرت في بادئ الأمر والكتاب يغطي الجزء الأكبر من وجهها، وهي تخفضه بصورة تدريجية.

وأثار ظهور كلينتون في المسرحية الهزلية التي تسخر من ترامب، ردود فعل متضاربة لدى العديد من الجمهور، كما حظت بانتقادات رسمية أمريكية.

وكتب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس تغريدة على تويتر يقول فيها: "يبدو أن الظهور خلال حفل "غرامى" وقراءة مقتطف من كتاب ينشر أخبارا كاذبة، فيه الكثير من العزاء على خسارة الرئاسة".

وأضاف في تغريدة أخرى "كلما ظهرت هيلاري على التلفزيون، أدرك الشعب الأمريكي كم هو رائع أن يكون دونالد ترامب في الرئاسة".

وانتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ظهور كلينتون في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تويتر، وقالت: "دوما ما كنت أحب متابعة حفل توزيع جوائز غرامي، لكن الفنانين الذين قرأوا كتاب نار وغضب قتلوا ذلك الحفل، ما حدث مزج غير مقبول بين الفن والسياسة".



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