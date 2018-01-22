سكارليت جوهانسون الأعلى اجراً بين نجمات هوليوود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

حققت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال الأعمال السينمائية، جعلتها تسبق واحدة من أكثر نجمات جيلها أجراً، وهي النجمة إيما ستون، وذلك بعد تقاضيها أجراً يصل إلى 25 مليون دولار في فيلمها الجديد "Black Widow".

وكشف موقع الدايلي ميل البريطاني أن النجمة جوهانسون وقعت مؤخراً عقدها عن دورها في فيلم "الأرملة السوداء"، حيث ستحصل من الشركة المنتجة "مارفيل وديزني" على 25 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك أعلى نجمات هوليوود أجراً.

ومن المرجح، أن تحصل جوهانسون على عمولة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، من إيرادات وعائدات الفيلم التي من المتوقع أن تصل إلى 900 مليون دولار، بحسب ما تشير آخر التقديرات.

وتجسد جوهانسون في فيلمها الجديد شخصية "ناتاشا رومانوف"، وهي شخصية العميلة السرية، وإحدى شخصيات الأبطال الخارقين في عالم مارفل السينمائي، والتي تحظى بشهرة واسعة، وكان أول ظهور لها من خلال فيلم "آيرون مان 2" وأعقبته بظهور ثان في عام 2012 مع فيلم "المنتقمون".

يذكر أن قائمة النجوم الأعلى أجرا في هوليوود، التي أصدرتها أخيراً مجلة فوربس، كشفت عن الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجال والنساء في صناعة السينما والترفيه، حيث تصدر القائمة 14 من نجوم هوليوود من الرجال.

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