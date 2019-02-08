حلاق صربي يرسم صور مشاهير على الرأس.. أبرزهم محمد صلاح (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ابتكر حلاق شعر في صربيا يدعى ماريو هفالا طريقة جديدة في قص شعر زبائنه، حيث راح يرسم شخصيات عامة ومشاهير على رؤوس الزبائن. ما يقوم به هفالا بدأ منذ العام 2009، عندما طلب أحد الزبائن منه رسم شارة بايرن ميونخ على رأسه. ومؤخراَ، بدأ هفالا يرسم صورة اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، وهو الأمر الذي بدأ يشهدُ رواجاً كبيراً. وخلال عملية قص الشعر، يحرص الحلاق الصربي على وضع الصورة التي سوف يرسمها أمامه، ثم يبدأ بالتنفيذ ليحصل على نفس الصورة على الشعر.

وإلى جانب صلاح، فقد رسم هفالا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس كوريا الشمالي كيم جونغ أون، نجم الكرة الأرجنتينية الأسبق دييجو مارادونا، نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب مارك زوكربيرغ، ليويل ميسي، نجم نادي برشلونة.

في حديثٍ له مع إحدى المجلات الرياضية، كشف هفالا أنّ "التحدي الاكثر صعوبة له حتى الآن هو صورة محمد صلاح"، كاشفاً أنّه "رسم صورة الأخير على رأس سفير مصر في صربيا بعد طلبه ذلك، وقد حصل على صورة محمد صلاح من السفير".

وأوضح هفالا أنه "يعمل حوالى 8 ساعات من أجل رسم صورة محمد صلاح على الرأس بشكلٍ دقيق".

(محمد صلاح - Balkanweb)

(فلاديمير بوتين- Insta Stalker)

(كيم جونغ أون - Marca)

(مارادونا - litecube.ru)

(ميسي - StiriNebune - Gsp)

(نوفاك ديوكوفيتش - Pikstagram)

للمزيد:

شاب يحصل على شحنة ذهب عن طريق الخطأ.. فماذا فعل؟