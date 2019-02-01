مارادونا يرحب بقدوم البابا للإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

أشاد النجم الأرجنتينى دييجو مارادونا، بزيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد والتى تعتبر الأولى لزيارة بابا الفاتيكان إلى شبة الجزيرة العربية.

وأكد مارادونا الذي عمل كسفير رياضي لدولة الإمارات ، وعلى الرغم أن الغالبية من المسلمين ولكنهم يتعايشون بسلام مع الأديان الأخرى بما فى ذلك الديانة المسيحية، وهم مثال يحتذى به.

وقال مارادونا، أن البابا فرنسيس سيسافر إلى دولة الإمارات، وأنها تعتبر زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التى سيزور فيها شبة الجزيرة العربية.

وكان قد صرح البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إنه يتطلع إلى كتابة صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الأديان بزيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، كما وجهه الشكر إلى ولي عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعوته للمشاركة فى لقاء بين الأديان حول "الإخاء الإنسانى" من 3 إلى 5 فبراير.

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