محمد صلاح مهدد بالإيقاف لمباراتين وجماهير البريميرليغ تنتقده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن محمد صلاح، النجم المصري مهاجم ليفربول، مهدد بالإيقاف، وبالتالي الغياب عن موقعتي أرسنال ومانشستر سيتي المقبلتين في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان صلاح، الذي ينافس بقوة على لقب هداف البريميرليغ للموسم الثاني على التوالي، قد تحصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها، في الدقيقة 47 خلال مواجهة نيوكاسيل يونايتد أمس الأربعاء على ملعب أنفيلد، وسددها بنجاح في شباك الضيوف، ليسجل الهدف الثاني للريدز في المباراة.

وأشارت صحيفة "the sun" البريطانية أن نجم ليفربول مهدد بالإيقاف لمباراتين، وهي العقوبة المقررة لمن يتم ثبوت خداعه لحكم المباراة.

وسيتوقف الأمر على تقرير قاضي مباراة ملعب أنفيلد، وسيكون لمحمد صلاح الحق في إنكار تهمة سوء السلوك، ولكن ستعقد لجنة جديدة قبل نهاية الأسبوع للنظر في الاستئناف الكتابي.

وهاجمت بعض جماهير البريميرليغ صلاح عبر موقع تويتر بسبب "تعمده التمثيل" من أجل الحصول على ركلة الجزاء التي عززت تفوق ليفربول في ذلك التوقيت بهدفين دون رد.

وكتب أحد مشجعي نيوكاسل: "بيريز تعرض للضرب في الوجه ولم يحصل على ركلة جزاء، صلاح لمس بمرفق الذراع وحصل على ركلة جزاء، التحكيم في الدوري سيء للغاية"

وطالب أحد متابعي الدوري الإنكليزي بضرورة إدخال تقنية الفيديو في تلك البطولة لمنع حدوث مثل تلك المواقف مرة أخرى.

وكتب آخر: "صلاح يغطس مرة أخرى" في إشارة إلى تعمده السقوط في منطقة الجزاء.

ولا يزال ليفربول يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ويبتعد عن توتنهام الوصيف بفارق 6 نقاط.

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